Dolar 48,2300 +0,47%
Euro 55,8696 -0,62%
Bist 14.641,56 +0,45%
Altın Gram 7.024,20 -2,88%
EUR/USD 1,1587 -0,61%
Brent Petrol 88,10 -0,47%
--°

Hayırsever katkısıyla Muratpaşa'ya yeni birinci basamak sağlık yatırımı

Antalya Valiliği'nde imzalanan protokolle Ermenek Mahallesi'ne, hayırsever Mesut Karataş'ın desteğiyle beş hekimli bir Aile Sağlığı Merkezi inşa edilecek.

GİRİŞ: 28 Ağustos 2026 - 14:17

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Serkan Varol

Hayırsever katkısıyla Muratpaşa'ya yeni birinci basamak sağlık yatırımı

Protokol töreni valilikte gerçekleşti

Antalya Valiliği Hükümet Konağı'nda düzenlenen protokol töreniyle, Muratpaşa ilçesi Ermenek Mahallesi'nde inşa edilecek beş hekimli Aile Sağlığı Merkezi için resmi adım atıldı. Törende protokolün imzalanmasının ardından merkezin yapım süreci başlatılacak.

Projede yer alacak sağlık tesisi, 140 metrekare alana sahip olacak ve tamamlanmasının ardından İl Sağlık Müdürlüğüne teslim edilecek. Merkezi yapının birinci basamak sağlık hizmetleri sunumuna doğrudan katkı sağlaması hedefleniyor.

Törende kimler yer aldı:

Törende Vali Hulusi Şahin, İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Behzat Özkan, Muratpaşa İlçe Sağlık Müdürü Ali Erhan Nokay ile hayırsever iş adamı Mesut Karataş ve ailesi hazır bulundu.

Birinci basamak hizmetlere katkısı:

Ermenek Mahallesi'ne kazandırılacak merkez, yerel erişimi ve günlük sağlık hizmetlerinin sürekliliğini güçlendirmeye yönelik bir adım olarak değerlendiriliyor. Hayırsever desteğiyle gerçekleştirilen bu tür yatırımlar, özellikle aile hekimliği ağı içinde hizmet kapasitesinin artırılmasına ve halkın sağlık hizmetlerine daha hızlı ulaşmasına olanak tanıyor.

Protokolün imzalanmasıyla birlikte inşa ve teslim sürecinin ilerlemesi bekleniyor; tamamlandığında merkez, bölgenin birinci basamak sağlık hizmetleri altyapısına entegre edilecek.

VALİ HULUSİ ŞAHİN (ORTADA) PROTOKOLE İMZA ATTI

VALİ HULUSİ ŞAHİN (ORTADA) PROTOKOLE İMZA ATTI

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Üzümlü kaymakamı Tanyeri jandarma karakolunda güvenlik çalışmalarını yerinde değ...
images

Samandağ'da inatçı keçilerin dağ macerası iki saatlik operasyonda sonlandı
images

Trump, Venezuela iş birliğiyle küresel boyutta dev bir petrol anlaşması ilan ett...
images

Dağ yüzeyindeki mağarada mahsur kalan kişi AFAD ve itfaiye tarafından kurtarıldı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Bayburt'ta temelden süzülen su evlerde hasar ve kaygı yaratıyor

Akyaka'da aniden bastıran dolu yaşamı kısa sürede beyaza çevirdi

Serik'te ev önünde geri manevra: 1,5 yaşındaki çocuk araç altında kalarak yaşamını yitirdi

Depremzedenin motosikleti çocuk hırsızlar tarafından çalındı

TREND HABERLER

Trabzonspor evinde Başakşehir'i 2-1 mağlup etti

Salah ve Shomurodov’un golleriyle ilk yarı 1-1

Kayseri Kadın FK üç yabancı bir yerliyle kadroyu genişletti

Nevada'da yön değiştiren rüzgarların hızlandırdığı yangın 61 bin dönümü küle çevirdi

Galatasaray antrenmanda ritmini yükseltti: Göztepe sınavı için son dokunuşlar

MHP'den çiftçilere destek çağrısı: NBŞ ve fiyat dengesizliği endişe yaratıyor

Kayseri'de kavşakta çarpışma: dört yaralı

Kontrolden çıkan motosiklet Nilüfer'de bariyere çarparak sürücüyü ağır yaraladı