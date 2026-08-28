Hayırsever katkısıyla Muratpaşa'ya yeni birinci basamak sağlık yatırımı

Protokol töreni valilikte gerçekleşti

Antalya Valiliği Hükümet Konağı'nda düzenlenen protokol töreniyle, Muratpaşa ilçesi Ermenek Mahallesi'nde inşa edilecek beş hekimli Aile Sağlığı Merkezi için resmi adım atıldı. Törende protokolün imzalanmasının ardından merkezin yapım süreci başlatılacak.

Projede yer alacak sağlık tesisi, 140 metrekare alana sahip olacak ve tamamlanmasının ardından İl Sağlık Müdürlüğüne teslim edilecek. Merkezi yapının birinci basamak sağlık hizmetleri sunumuna doğrudan katkı sağlaması hedefleniyor.

Törende kimler yer aldı:

Törende Vali Hulusi Şahin, İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Behzat Özkan, Muratpaşa İlçe Sağlık Müdürü Ali Erhan Nokay ile hayırsever iş adamı Mesut Karataş ve ailesi hazır bulundu.

Birinci basamak hizmetlere katkısı:

Ermenek Mahallesi'ne kazandırılacak merkez, yerel erişimi ve günlük sağlık hizmetlerinin sürekliliğini güçlendirmeye yönelik bir adım olarak değerlendiriliyor. Hayırsever desteğiyle gerçekleştirilen bu tür yatırımlar, özellikle aile hekimliği ağı içinde hizmet kapasitesinin artırılmasına ve halkın sağlık hizmetlerine daha hızlı ulaşmasına olanak tanıyor.

Protokolün imzalanmasıyla birlikte inşa ve teslim sürecinin ilerlemesi bekleniyor; tamamlandığında merkez, bölgenin birinci basamak sağlık hizmetleri altyapısına entegre edilecek.

VALİ HULUSİ ŞAHİN (ORTADA) PROTOKOLE İMZA ATTI