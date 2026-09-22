Hayrabolu OSB'de 2,5 milyar liralık entegre gıda ve yağ tesisi inşa ediliyor

Hayrabolu OSB'de büyük entegre tesis yükseliyor

Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde, tarıma dayalı sanayinin güçlendirilmesine yönelik önemli bir yatırım sürüyor. Hayrabolu Organize Sanayi Bölgesi'nde kurulan entegre gıda ve yağ fabrikasının inşaat çalışmaları devam ediyor.

Yaklaşık 2,5 milyar liralık yatırım bedeline sahip tesis, bölgenin üretim ve istihdam kapasitesini artırmayı hedefliyor. Hayrabolu OSB Müdürü Ethem Çetin, projenin ilçenin tarımsal üretim gücünü sanayiyle buluşturacağını ve bölgedeki sanayi altyapısının güçlenmesine katkı sağlayacağını söyledi.

Projenin fiziksel yapısı ve kapasitesi:

Tesis, toplam yaklaşık 84.618 metrekarelik bir alanda kuruluyor. Bu alanın 35.571 metrekarelik kısmı kapalı, 49.046 metrekare ise açık alan olarak planlandı. İnşa süreci devam eden proje, yağlı tohumların işlenmesinden rafinasyona ve paketlemeye kadar uzanan bir üretim zinciri oluşturacak.

Tesisin günlük üretim ve işleme kapasiteleri şu şekilde planlanmıştır: günlük yaklaşık 979,98 ton yağlı tohum işlenmesi; 342,99 ton bitkisel ham yağ ve 636,99 ton küspe üretimi. Ayrıca günlük yaklaşık 999,12 ton ham yağ rafinasyonu, 939,17 ton rafine bitkisel yağ ve 151,2 ton margarin üretim kapasitesi öngörülüyor.

Bölgeye ve yatırımcılara etkisi:

Çetin, Hayrabolu'nun üretim potansiyelini artıracak bu tür yatırımları önemsediklerini belirtti. OSB yönetimi, yatırımcılara ev sahipliği yapmayı sürdürerek ilçenin sanayi altyapısını geliştirmeye devam ettiklerini vurguladı.

Projenin tamamlanmasıyla birlikte yağlı tohumların işlenmesinden ham yağ ve rafine ürün üretimine, ambalajlama ve doluma kadar uzanan entegre bir üretim hattının faaliyete geçirilmesi planlanıyor. Bu yapı, bölgedeki tarıma dayalı sanayinin katma değerini yükseltmeyi hedefliyor.

TEKİRDAĞ'IN HAYRABOLU İLÇESİNDE TARIMA DAYALI SANAYİNİN GELİŞTİRİLMESİNE YÖNELİK ÖNEMLİ BİR YATIRIM HAYATA GEÇİRİLİYOR. HAYRABOLU ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ'NDE (OSB) YAKLAŞIK 2,5 MİLYAR LİRALIK YATIRIMLA İNŞA EDİLEN ENTEGRE GIDA VE YAĞ FABRİKASININ YAPIM ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR.