Dolar 48,9619 +0,02%
Euro 55,8654 +0,35%
Bist 12.903,71 +0,12%
Altın Gram 6.827,92 +0,92%
EUR/USD 1,1406 +0,23%
Brent Petrol 98,35 -1,87%
--°

Hayrabolu tatlısı için denetimlerin artırılması çağrısı

Hayrabolu tatlısı üreticileri, coğrafi işaretin tesciline rağmen ürünün geleneksel yapısını korumak için denetimlerin etkinleştirilmesini talep ediyor.

GİRİŞ: 25 Eylül 2026 - 11:41

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Hazal Tunç

Hayrabolu tatlısı için denetimlerin artırılması çağrısı

Saim Kaya'dan denetim çağrısı:

Tekirdağ'da Hayrabolu tatlısı imalatçısı Saim Kaya, yaklaşık 5 yıl önce coğrafi işaretle tescillenen Hayrabolu tatlısının geleneksel yapısının ve kalitesinin korunması için denetimlerin artırılması gerektiğini söyledi. 1972'den bu yana üretim yapan Kaya, ürünün nesiller boyu aktarılan yöntemiyle üretilmesinin önemine dikkat çekti.

Gelenek ve üretim mirası:

Kaya, Hayrabolu tatlısının yalnızca bir gıda ürünü olmadığını; ilçenin tanıtımı ve marka değeri açısından da taşıdığı önemi vurguladı. Üretimi 1972 yılında başlayan işletme olarak, tatlının özgün lezzetinin ve imalat metodunun korunması için yıllardır çaba gösterdiklerini belirtti. Bu mirasın sürdürülebilir olması için üretimin şeffaf ve kayıtlı yöntemlerle yürütülmesi gerektiğini ifade etti.

Denetim eksikliği ve uygulama sorunları:

Kaya, coğrafi işaret tescilinin amacının ürünün geleneksel özelliklerine uygun şekilde üretilmesini ve kalitesinin korunmasını sağlamak olduğunu söyledi. Ancak uygulamada bazı aksaklıklar yaşandığını belirterek, "Ancak geçen süre içerisinde denetimlerin yeterli düzeyde yapılmadığını düşünüyoruz. Ürünü kendisi üretmediği halde farklı üreticilerden temin ederek kendi ambalajıyla satışa sunan ve coğrafi işaret ibaresini kullanan işletmeler olduğunu görüyoruz. Bu durumun önüne geçilmesi ve coğrafi işaretin amacına uygun şekilde uygulanması gerekiyor" dedi.

Kaya, güçlü bir denetim mekanizmasının hem tüketici güvenini hem de Hayrabolu tatlısının marka değerini koruyacağını belirtti. "Biz yıllardır Hayrabolu tatlısının lezzetini ve kalitesini korumak için mücadele ediyoruz. Ticari kaygıların önüne ürünümüzün ve Hayrabolu’nun ismini koyduk. İyi niyet ve dürüstlükten ödün vermeden üretimimizi sürdürüyoruz. Ancak ürünün kalitesinin ve coğrafi işaretin korunması için denetimlerin düzenli ve etkin şekilde yapılması gerekiyor" sözleriyle endişelerini özetledi.

Üreticilerin talebi, coğrafi işaretin sadece bir etiket olmaktan çıkarılıp, tescilin ruhuna uygun şekilde uygulanması ve ihlallerin engellenmesi yönünde. Kaya'nın çağrısı, Hayrabolu tatlısının özgün niteliğinin ve ilçenin marka değerinin korunması adına yerel uygulayıcılar ve denetleyici kurumlar için bir hatırlatma niteliği taşıyor.

HAYRABOLU TATLISI ÜRETİMİNİ 1972 YILINDAN BU YANA SÜRDÜRDÜKLERİNİ BELİRTEN KAYA, ÜRÜNÜN GELENEKSEL...

HAYRABOLU TATLISI ÜRETİMİNİ 1972 YILINDAN BU YANA SÜRDÜRDÜKLERİNİ BELİRTEN KAYA, ÜRÜNÜN GELENEKSEL ÖZELLİKLERİNİN KORUNMASI VE GELECEK NESİLLERE AKTARILMASI İÇİN YILLARDIR ÜRETİM YAPTIKLARINI BELİRTTİ.

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Merkezefendi'de çizgilerin anlattığı hayat: Yunus Can'ın portre sergisi
images

Gençlerin sesiyle anılan usta: Neşet Ertaş Gaziosmanpaşa'da yad edildi
images

Kapadokya’yı Japon seyahat rotalarına taşıma hedefi
images

Bakan Ersoy Türkçeyi tarihimizin ve ortak kimliğimizin taşıyıcısı olarak tanımla...

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Eskişehir'de ev içi düşüş 80 yaşındaki adamın ölümüne yol açtı

Sanat güneşi Bodrum’da anıldı: 30. ölüm yıl dönümünde anma programı ve konser

Kampüsü yenileyerek yeni döneme hazır hale getiriyor Atatürk Üniversitesi

Eskişehir'de çarpışmanın ardından otomobil kaçtı, bisiklet sürücüsü yaralandı

TREND HABERLER

Golsüz mücadele seyrantepe'de: Diyarbekirspor ile Erciyes 38 FSK 0-0 berabere

Uşak'ta huzur ve güven uygulaması: 8 hükümlü yakalandı, sentetik ecza ve ruhsatsız tüfek ele geçirildi

Sahne önünde sigara içilmesine tepki gösteren Oğuzhan Koç, konseri sürdürdü

Güzeloluk kavşağında çarpışma: 16 yaşındaki motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi

Gece yarısı fenerle araçların üzerinde yürüyen kişi Sincan'da görüntülendi

Hataylı kadının biber temizleyerek biriktirdiği parayla ev hayali iki kez yarıda kaldı

İvriz kaya anıtı ziyaretçileri tarih ve suyla buluşturuyor

Erdoğan türkevi'nden ayrıldı: Türkiye Amerika. 100. Yılı Programı için yola çıktı