Hayrabolu'da trafikte güvenlik seferberliği: motosikletlere kapsamlı kontrol

Hayrabolu ilçesinde motosiklet denetimi

Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde, İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amirliği ekipleri tarafından motosiklet sürücülerine yönelik denetim gerçekleştirildi.

uygulamanın ayrıntıları:

Alpullu Caddesi üzerinde kurulan kontrol noktasında ekipler, sürücü ve araç belgelerini inceledi. Yapılan kontrollerde ruhsat, ehliyet, plaka, muayene, trafik sigortası ve kask denetimi yapıldı.

ihlaller ve uyarılar:

Kurallara uymayan sürücülere ilgili mevzuat çerçevesinde gerekli yasal işlemler uygulandı. Emniyet yetkilileri, sürücülerden trafik kurallarına uymalarını ve özellikle kask takma konusunda hassasiyet göstermelerini istedi.

denetimlerin devamı:

Yetkililer, denetimlerin ilçenin farklı noktalarında belirli aralıklarla sürdürüleceğini bildirdi.

TEKİRDAĞ'IN HAYRABOLU İLÇESİNDE, İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ TRAFİK TESCİL VE DENETLEME BÜRO AMİRLİĞİ EKİPLERİ TARAFINDAN MOTOSİKLET SÜRÜCÜLERİNE YÖNELİK DENETİM GERÇEKLEŞTİRİLDİ.