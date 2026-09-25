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Hayrabolu'da trafikte güvenlik seferberliği: motosikletlere kapsamlı kontrol

Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde trafik ekipleri, Alpullu Caddesi'ndeki kontrolde ruhsat, ehliyet, plaka, muayene, sigorta ve kask denetimi yaptı.

GİRİŞ: 25 Eylül 2026 - 17:37

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Hayrabolu'da trafikte güvenlik seferberliği: motosikletlere kapsamlı kontrol

Hayrabolu ilçesinde motosiklet denetimi

Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde, İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amirliği ekipleri tarafından motosiklet sürücülerine yönelik denetim gerçekleştirildi.

uygulamanın ayrıntıları:

Alpullu Caddesi üzerinde kurulan kontrol noktasında ekipler, sürücü ve araç belgelerini inceledi. Yapılan kontrollerde ruhsat, ehliyet, plaka, muayene, trafik sigortası ve kask denetimi yapıldı.

ihlaller ve uyarılar:

Kurallara uymayan sürücülere ilgili mevzuat çerçevesinde gerekli yasal işlemler uygulandı. Emniyet yetkilileri, sürücülerden trafik kurallarına uymalarını ve özellikle kask takma konusunda hassasiyet göstermelerini istedi.

denetimlerin devamı:

Yetkililer, denetimlerin ilçenin farklı noktalarında belirli aralıklarla sürdürüleceğini bildirdi.

TEKİRDAĞ&#039;IN HAYRABOLU İLÇESİNDE, İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ TRAFİK TESCİL VE DENETLEME BÜRO AMİRLİĞİ...

TEKİRDAĞ'IN HAYRABOLU İLÇESİNDE, İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ TRAFİK TESCİL VE DENETLEME BÜRO AMİRLİĞİ EKİPLERİ TARAFINDAN MOTOSİKLET SÜRÜCÜLERİNE YÖNELİK DENETİM GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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