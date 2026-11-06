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Hayvan sağlığı için küpesiz ve belgesiz hayvanların pazara girişi engellendi

Nazilli'de Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri 65 araç ve 220 büyükbaş hayvanı denetledi; küpesiz ve belgesizlerin pazara girişi engelleniyor.

GİRİŞ: 06 Kasım 2026 - 09:54

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EDİTÖR: Emre Koç

Hayvan sağlığı için küpesiz ve belgesiz hayvanların pazara girişi engellendi

Denetimler ve bulgular:

Nazilli İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, hayvan pazarları ile hayvan sevklerine yönelik kapsamlı kontroller gerçekleştirdi. Kontrollerde 65 araç ve 220 büyükbaş hayvan incelendi; hayvanların küpeleri ve sevk belgeleri titizlikle kontrol edildi.

Denetimler sırasında mevzuata aykırı olan, küpesiz veya belgesiz ve menşei belli olmayan hayvanların pazarlara girişine izin verilmedi. Ekipler, hayvan hareketlerini kayıtlarla karşılaştırarak takip etti.

Amaç ve uygulama:

Yapılan uygulamanın temel hedefi, hayvan sağlığının korunması ve bulaşıcı hayvan hastalıklarının yayılmasının önlenmesidir. Yetkililer, üreticilerin güvenli alım satım yapabilmesi için kontrollerin gerektiği şekilde sürdürüldüğünü belirtti.

Nazilli İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü açıklamasında denetimlerin kararlılıkla ve tavizsiz şekilde devam edeceği vurgulandı; üreticilerin sevk belgeleri ve küpelerin eksiksiz olmasının önemine dikkat çekildi.

AYDIN&#039;IN NAZİLLİ İLÇESİNDE HAYVAN SAĞLIĞININ KORUNMASI VE BULAŞICI HAYVAN HASTALIKLARININ ÖNÜNE...

AYDIN'IN NAZİLLİ İLÇESİNDE HAYVAN SAĞLIĞININ KORUNMASI VE BULAŞICI HAYVAN HASTALIKLARININ ÖNÜNE GEÇİLMESİ AMACIYLA HAYVAN PAZARI VE HAYVAN SEVKLERİNE YÖNELİK DENETİMLER GERÇEKLEŞTİRİLDİ. KONTROLLERDE 65 ARAÇ VE 220 BÜYÜKBAŞ HAYVAN DENETLENİRKEN, MEVZUATA AYKIRI VE BELGESİZ HAYVANLARIN PAZARLARA GİRİŞİNE İZİN VERİLMİYOR.

Emre Koç

Emre Koç

 Bölgesel Haberler Editörü

Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerinden servis edilen valilik, belediye ve yerel yaşam haberlerini yönetiyor.

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