Dağıtım töreni ve proje koordinasyonu

Sinop İl Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen Makineli Süt Sağım Projesi kapsamında, Ayancık İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünde, 20 yetiştiriciye yüzde 70 hibeli çift başlıklı süt sağım makineleri teslim edildi.

Hedefler ve üreticiye etkileri:

Dağıtılan makinelerle üreticilerin günlük iş yükünün hafifletilmesi, sağım işlemlerinin daha hijyenik şartlarda gerçekleştirilmesi ve süt üretiminde verimliliğin artırılması hedefleniyor. Çift başlıklı sağım makineleri, hem zaman tasarrufu sağlayacak hem de süt kalitesinin korunmasına yardımcı olacak şekilde tasarlandı.

Kırsal kalkınma ve modernizasyon:

Proje, hayvancılık işletmelerinin modern üretim tekniklerine geçişine katkı sunmayı ve kırsal kalkınmayı desteklemeyi amaçlıyor. İlçe düzeyinde yapılan bu tür destekler, benzer araç-gereç dağıtımlarının yaygınlaşmasına ve yerel üretimin güçlenmesine zemin hazırlayabilir.

SİNOP’UN AYANCIK İLÇESİNDE, HAYVANCILIĞIN GELİŞTİRİLMESİNE YÖNELİK YÜRÜTÜLEN MAKİNELİ SÜT SAĞIM PROJESİ KAPSAMINDA 20 YETİŞTİRİCİYE YÜZDE 70 HİBELİ ÇİFT BAŞLIKLI SÜT SAĞIM MAKİNESİ DAĞITILDI.