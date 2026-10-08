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Hazar kıyılarından Orta Asya'ya köprü: Azerbaycan ulaşım ve ticarette rolünü güçlendiriyor

İlham Aliyev, Türkmenbaşı'daki zirvede Hazar kıyılarındaki ulaşım altyapısının Orta Asya'yı Azerbaycan ve uluslararası pazarlara bağlamada belirleyici olduğunu vurguladı.

GİRİŞ: 08 Ekim 2026 - 12:03

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EDİTÖR: Elif Demir

Hazar kıyılarından Orta Asya'ya köprü: Azerbaycan ulaşım ve ticarette rolünü güçlendiriyor

Toplantıda öne çıkanlar:

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Türkmenistan'ın Türkmenbaşı kentinde düzenlenen Azerbaycan ve Orta Asya Devlet Başkanları 8. İstişare Toplantısı'na katıldı. Toplantıya ev sahipliği yapan Türkmenistan Cumhurbaşkanı Serdar Berdimuhamedov ile birlikte Kırgızistan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ve Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman da yer aldı.

Ulaşım ve orta koridor:

Aliyev, Hazar Denizi'nin bölgesel ulaşımda artan rolüne dikkat çekerek şunları ifade etti: "Hazar’ın her iki kıyısındaki ulaşım altyapısı, Orta Asya’yı Azerbaycan’a ve ardından uluslararası pazarlara bağlamak için büyük önem taşımaktadır". Aliyev, Hazar üzerinden yapılan taşımacılık hacminde kayda değer bir artış olduğunu belirtti ve bu güzergahların daha verimli ve rekabetçi hale getirilmesinin ortak görev olduğunu vurguladı.

Orta Koridor'un önemine de değinen Cumhurbaşkanı, geçen yıl bu güzergahtaki transit taşımacılık hacminin yüzde 10’dan fazla arttığını, bu yılın ilk 8 ayında ise artışın yaklaşık yüzde 20 düzeyinde gerçekleştiğini aktardı.

Ekonomik işbirliği ve yatırımlar:

Aliyev, Azerbaycan'da Orta Asya sermayesiyle faaliyet gösteren şirket sayısının 400’den fazla olduğunu hatırlattı ve geride kalan yılda iki yönlü ticaret hacminin yüzde 50’den fazla yükseldiğini söyledi. Son yıllarda Azerbaycan, Kazakistan, Özbekistan ve Kırgızistan ile kurulan ortak yatırım fonlarının her birinin sermayesinin yüz milyonlarca doları bulduğunu belirterek, bu kaynakların özellikle ortak projelerin uygulanması, yeni üretim alanlarının oluşturulması ve sanayi işbirliğinin genişletilmesi için daha aktif kullanılmasının gerekliliğini vurguladı.

Aliyev, işbirliği formatının yalnızca enerji ve ulaştırma projeleriyle sınırlı kalmadığını; barış, güvenlik, siyasi ve ekonomik istikrarın ülkelerin gelecekteki başarılı gelişiminin temeli olduğunu ifade etti.

Toplantı, liderlerin Azerbaycan ve Orta Asya Cumhuriyeti Devlet Başkanları 8. İstişare Toplantısı Ortak Bildirisi ile Azerbaycan ve Orta Asya Cumhuriyeti Devlet Başkanları İstişare Toplantısı Yönetmelik Belgelerine İlişkin Karar'ı imzalamasıyla sona erdi.

AZERBAYCAN CUMHURBAŞKANI ALİYEV: &quot;HAZAR&#039;IN HER İKİ KIYISINDAKİ ULAŞIM ALTYAPISI, ORTA ASYA&#039;YI...

AZERBAYCAN CUMHURBAŞKANI ALİYEV: "HAZAR'IN HER İKİ KIYISINDAKİ ULAŞIM ALTYAPISI, ORTA ASYA'YI AZERBAYCAN'A VE ARDINDAN ULUSLARARASI PAZARLARA BAĞLAMAK İÇİN BÜYÜK ÖNEM TAŞIMAKTADIR"

Elif Demir

Elif Demir

 Politika & Dış Haberler Editörü

Marmara Üniversitesi İletişim mezunu. Dış politika ve uluslararası ilişkiler haberlerinin takibini ve Türkçe çevirilerini üstleniyor.

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