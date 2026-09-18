hazar şiir akşamları elazığ'da şiir ve sahneyle buluştu

29. Uluslararası Hazar Şiir Akşamları elazığ'da başladı

Elazığ'da büyük Türk şairi Şehriyar anısına düzenlenen 29. Uluslararası Hazar Şiir Akşamları, Kültür Park'ta görkemli bir törenle açıldı. Program saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı; ardından Elazığ Belediyesi Mehter Takımı geleneksel bir gösteri sundu.

Açılış ve uluslararası katılım:

Etkinlik bu yıl "Şiir Hazar'da Güzel" temasıyla gerçekleştirildi. Kazakistan, İran (Tebriz), Tataristan, Azerbaycan ve Türkiye'den toplam 16 şairin katıldığı organizasyonda, konuk şairler tek tek sahne alarak eserlerini Elazığlı edebiyatseverlerle paylaştı. Her bir okuma izleyiciden yoğun ilgi gördü ve program boyunca şiir vurgusu canlı tutuldu.

sahne gösterileri ve tiyatral defile:

Gecenin ilerleyen bölümünde Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü Devlet Sahne Sanatları Topluluğu, Türk Dünyası Müzik ve Dans Topluluğu ile Devlet Halk Dansları Topluluğu ortak bir sahne programı sundu. Atayurttan Anayurda adlı tiyatral defile, Türk dünyasının kültür mirasını sahneye taşıyan güçlü bir sunum olarak öne çıktı ve protokol üyeleri ile vatandaşlar tarafından uzun süre ayakta alkışlandı.

protokol konuşmaları ve etkinliğin hedefi:

Programa katılanlar arasında Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu, Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, AK Parti Elazığ milletvekilleri Prof. Dr. Erol Keleş, Ejder Açıkkapı ve Mahmut Rıdvan Nazırlı, MHP Elazığ milletvekili Semih Işıkver, Elazığ Cumhuriyet Başsavcısı Aşkın Yeğin, Elazığ Adalet Komisyonu Başkanı Abdullah Güray Şahin, Türk Dil Kurumu Başkanı Prof. Dr. Osman Mert, İl Emniyet Müdürü Aydın Karan, kurum müdürleri, şairler ve çok sayıda vatandaş yer aldı.

Vali Numan Hatipoğlu programda yaptığı konuşmada Hazar Şiir Akşamları'nın 1992'den beri ülkemizin en uzun soluklu edebiyat ortamlarından biri olduğunu vurguladı ve organizasyonu daha güçlü platformlara taşımak için yürütülen çalışmalara değindi. Hatipoğlu, Harput'un Diyarbakır, Urfa, Musul, Kerkük ve Bakü ile kültürel bağlarına işaret ederek bu birlikteliğin sınırları aştığını ve Türk dünyasının sesi haline dönüştüğünü söyledi. Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları ise etkinliğin kent kültürünün zarif bir yansıması olduğunu ve Türk dünyasından gelen şairleri ağırlamaktan gurur duyduklarını belirtti.

İki gün sürecek şiir şöleni, yarın gerçekleştirilecek etkinliklerin ardından sona erecek ve program boyunca hem şiir dinletileri hem de sahne gösterileriyle Türk dünyası edebiyat ve sahne sanatları vurgulanmaya devam edecek.

ELAZIĞ’DA ŞAİR ŞEHRİYAR ANISINA DÜZENLENEN "29. ULUSLARARASI HAZAR ŞİİR AKŞAMLARI" KÜLTÜR PARK’TA GERÇEKLEŞTİRİLEN GÖRKEMLİ TÖRENLE BAŞLADI. KENT PROTOKOLÜNÜN VE VATANDAŞLARIN YOĞUN KATILIM GÖSTERDİĞİ ETKİNLİKTE, ŞAİRLERİN EŞSİZ DİZELERİ VE NEFES KESEN SAHNE PERFORMANSLARI İZLEYİCİLERDEN TAM NOT ALDI, GECENİN SONUNDA SERGİLENEN TİYATRAL DEFİLE GÖSTERİSİNİ PROTOKOL ÜYELERİ AYAKTA ALKIŞLADI