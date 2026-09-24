Hazar'daki tatbikatta kötü hava 12 askerin hayatını aldı

Olayın ayrıntıları:

Kazakistan'ın Aktau kentinin yaklaşık 43 kilometre açığında, Hazar Denizi'nde Deniz Kuvvetleri'ne bağlı birliklerin katıldığı eğitim faaliyeti sırasında hava koşulları aniden kötüleşti ve rüzgar şiddetlendi. Kazakistan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, olayda 19 askerin denize sürüklendiği bildirildi.

Savunma Bakanlığı yetkilileri, yürütülen arama-kurtarma çalışmalarında şu ana kadar 3 askerin kurtarıldığını, hayatını kaybedenlerin sayısının ise 12'ye yükseldiğini açıkladı. Bakanlık, iki askerin daha kurtarılmasına yönelik çabaların sürdüğünü belirtti.

resmi açıklamalar ve ulusal yas:

Kazakistan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev'in tatbikat sırasında hayatını kaybeden askerlerin aile ve yakınlarına başsağlığı dilediği kaydedildi. Olay nedeniyle Kazakistan'da yarın ulusal yas günü ilan edildi.

Ayrıca, Başbakan Oljas Bektenov'un talimatıyla facianın nedenlerini araştırmak üzere bir hükümet komisyonu kuruldu. Komisyona başkanlık eden Başbakan Yardımcısı Kanat Bozumbayev'in derhal olay yerine giderek askerlerin ölüm nedenlerinin kapsamlı şekilde araştırılması ve hayatını kaybedenlerin ailelerine gerekli desteğin sağlanması talimatını verdiği belirtildi.

Yetkililer, arama-kurtarma çalışmalarının sürdüğünü ve olayın nedenlerinin tespitine yönelik soruşturmanın devam ettiğini vurguladı.

KAZAKİSTAN'DA HAZAR DENİZİ'NDE GERÇEKLEŞTİRİLEN ASKERİ TATBİKAT SIRASINDA 19 ASKERİN DENİZE SÜRÜKLENMESİ SONUCU YAŞANAN CAN KAYBI 12’YE YÜKSELDİ.