Operasyonun ayrıntıları:

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmada, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerinin incelemeleri sonucu maliye hazinesine ait arazilerin rüşvet karşılığında usulsüz şekilde devredildiği tespit edildi.

Soruşturma kapsamında yaklaşık 48 milyon TL değerindeki arazilerin konusu olurken, polis ekiplerince 9 şüpheli yakalandı.

Arama ve ele geçirilenler:

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 1 tabanca, 1 av tüfeği, 65 bin 300 TL, 12 bin 50 dolar, 7 bin 35 euro ile 2 yarım altın ele geçirildi.

Yasal süreç:

Gözaltına alınan 9 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.

YAPILAN ARAMALARDA 1 TABANCA, 1 AV TÜFEĞİ, 65 BİN 300 TL, 12 BİN 50 DOLAR, 7 BİN 35 EURO VE 2 YARIM ALTIN ELE GEÇİRİLDİ