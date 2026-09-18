Hazır kurutmalık tercihi pazar alışkanlıklarını değiştiriyor

kış hazırlığında hazır kurutmalık öne çıktı

Sivas'ta kışlık hazırlıklarıyla pazarlarda kurutmalık biber ve patlıcanlar yerini alırken, tüketicilerin tercihi değişti. Geçmişte biber ve patlıcanlar pazardan alınır, evde temizlenir, ipe dizilip günlerce güneşte bekletilirdi. Ancak zaman alan kurutma süreci, hava koşullarına bağlı riskler ve hazır ürünlere kolay erişim, vatandaşları hazır kurutulmuş ürünlere yönlendiriyor.

hazır ürünlerin tercih sebepleri:

Kurutmalık ürün satıcısı Mehmet Şarkışla, hazır ürünlerin özellikle zahmetten kaçınmak isteyenler tarafından tercih edildiğini belirtiyor. Şarkışla'nın aktardıklarına göre, biberler Kahramanmaraştan, patlıcanlar ise Antalya Kemer bölgesinden geliyor. "Kışlık kurutmalık hazırlamak istemeyen vatandaşlarımıza hizmet veriyoruz. Her yöreye ait kurutmalık biber çeşitlerimiz mevcut. Uğraşmak istemeyen hanımları hazır kurutulmuş ürünleri tercih ediyor. Biz de onların işini kolaylaştırıyoruz. Özellikle kurutmalık patlıcan ve biberde yoğun talep görüyoruz. Bu yıl önceki yıllara göre talep çok daha fazla. Vatandaşlarımız artık hazır kurutulmuş ürünlere daha fazla yöneliyor."

Şarkışla, hazır kurutmalıkların ekonomik ve pratik olduğuna dikkat çekiyor: bir dizim kurutmalık biberin içinde yaklaşık 45-50 adet bulunduğunu, yaş biberden ortalama 15-20 adet çıktığını; kurutmalık biber fiyatlarının çeşidine göre 200 ile 250 lira arasında değiştiğini, aynı sayıda biberi yaş almanın ise yaklaşık 400-450 liraye mal olacağını söylüyor. Ayrıca Sivas'ın değişken hava şartlarının balkonda kurutma riskini artırdığı, hazır ürünlerde ise böyle bir sorunun yaşanmadığı vurgulanıyor.

pazarcıların görünümü ve geleneklerin dönüşü:

Hazır kurutulmuş ürünlerin yaygınlaşması, taze biber satışı yapan esnafın işine de yansıdı. Tokat'tan getirilen ve evde kurutulmak üzere satılan biberlerin bu yıl daha az rağbet gördüğü belirtiliyor; bazı tezgâhlarda ürünler satılmadan kalıyor.

Pazar esnafı Şener Mehmet Günyas ise değişimi şöyle özetliyor: "Taze biberlerimiz, kurutmalık olarak hazırlanan biberler Tokat'tan geliyor. Ancak tezgâhlarımız artık eskisi gibi dolup taşmıyor. Çünkü ev hanımlarımız eskisi gibi biber doldurup kurutmuyor, hazır ürünleri tercih ediyor. Biberler geliyor ama çoğu zaman satılmadan elde kalıyor. Artık her şeyin hazırına yönelmeye başladık. Üst baş alışverişinden meyve ve sebzeye kadar her şey hazır alınıyor. Eski organiklik de kalmadı, eski gelenekler de yavaş yavaş unutulmaya başladı."

Sonuç olarak Sivas'ta kışlık hazırlıklar hâlâ yapılırken, yöntemler değişiyor; hazır kurutulmuş ürünlerin hem zaman hem de maliyet açısından sunduğu avantaj, geleneksel ev işi pratiklerini geri plana itiyor.

SİVAS’TA KIŞLIK HAZIRLIK YAPAN VATANDAŞLARIN KURUTMALIK BİBER VE PATLICANDA HAZIR ÜRÜNLERİ TERCİH ETMESİ, PAZARDAKİ ALIŞKANLIKLARI DEĞİŞTİRDİ.