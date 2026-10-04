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Hazırlık maçında eşitlik: Nazilli ve İncirliova 1-1 berabere kaldı

Nazilli Şehir Spor, Esat Ergüler Tesisleri'nde oynanan hazırlık maçında İncirliova Belediyespor ile 1-1 berabere kaldı; golleri Kadir Babat ve Fatih Selim Süzme kaydetti.

GİRİŞ: 04 Ekim 2026 - 18:54

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EDİTÖR: Sinem Aksoy

Hazırlık maçında eşitlik: Nazilli ve İncirliova 1-1 berabere kaldı

Maç özeti

Nazilli Şehir Spor Kulübü, Aydın Süper Amatör Lig hazırlıkları kapsamında Esat Ergüler Tesisleri'nde PGL temsilcisi İncirliova Belediyespor ile hazırlık maçında karşılaştı. Karşılaşma iki takımın kontrollü başlangıcıyla ilerlerken, tempo ve dikkat ön plandaydı.

ilk yarı: İncirliova öne geçti

Maçın ilk devresinde her iki ekip de dengeli bir oyun sergiledi. Bu dönemde gol sesi 18. dakikada geldi; Kadir Babat ile İncirliova temsilcisi 1-0 öne geçti. İlk yarı başka gol görmeden sona erdi ve İncirliova soyunma odasına üstün gitti.

ikinci yarı: Nazilli eşitliği sağladı

İkinci yarıya daha atak başlayan taraf Nazilli Şehir Spor oldu. Ev sahibi ekip, 47. dakikada Fatih Selim Süzme'nin golüyle skoru 1-1'e taşıdı. Kalan sürede her iki takım da sonucu lehine çevirmek için çaba gösterse de müsabaka başka gol getirmedi.

Hazırlık maçı Nazilli Şehir Spor 1-1 İncirliova Belediyespor eşitliğiyle tamamlandı. Karşılaşma, takımların sezon öncesi hazırlık süreçlerine katkı sağlayacak değerlendirmeler için önemli bir prova işlevi gördü.

NAZİLLİ ŞEHİR SPOR KULÜBÜ, HAZIRLIK MAÇINDA KONUK ETTİĞİ İNCİRLİOVA BELEDİYESPOR İLE 1-1 BERABERE...

NAZİLLİ ŞEHİR SPOR KULÜBÜ, HAZIRLIK MAÇINDA KONUK ETTİĞİ İNCİRLİOVA BELEDİYESPOR İLE 1-1 BERABERE KALDI.

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

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