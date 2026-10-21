Hazırlık seferberliği: Adalar açıklarında 7,5 büyüklüğünde deprem senaryosu tatbikatı

İstanbul ve Marmara çevresinde muhtemel büyük bir deprem sonrası müdahale kapasitesinin sınandığı geniş çaplı bir tatbikat düzenlendi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından hazırlanan "Adalar Senaryosu" kapsamında 21 Ekim 2026 Çarşamba günü saat 11.30'da eş zamanlı uygulamalar gerçekleştirildi. Senaryo, Adalar açıklarında 7,5 büyüklüğünde bir depremin yol açtığı hasarı esas aldı ve İstanbul başta olmak üzere çevre illerdeki koordinasyon süreçleri test edildi.

Kriz merkezleri ve iletişim altyapısının sınanması:

İstanbul Valisi Davut Gül başkanlığındaki tatbikatın ana uygulama noktası Zeytinburnu olarak belirlendi. Vali Gül, ilçelerde kurulan afet yönetim merkezlerine video konferans yoluyla canlı bağlanarak, senaryo kapsamında bildirilen yıkım, can kaybı, yaralanma ve enkaz durumlarını anlık olarak takip etti. Kriz masalarında; hasar tespiti, yaralı tahliyesi, ulaşımın yeniden sağlanması ve lojistik zincirin sürekliliği gibi kritik süreçler uygulamalı olarak ele alındı.

Tatbikat hattında yer alan kurum temsilcileri, farklı kaynaklardan gelen verilerin nasıl derleneceği, karar alma süreçlerinde bilgi paylaşımının nasıl hızlandırılacağı ve saha ile komuta merkezleri arasındaki haberleşmenin nasıl sürdürüleceği üzerinde çalıştı. Bu kapsamda iletişim ağları, koordinasyon protokolleri ve acil müdahale lojistiği test edildi.

Arnavutköy uygulaması: ulaşım ve lojistik önceliği:

Arnavutköy ayağı, İlçe Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi'nde gerçekleştirildi. İlçe Belediye Başkanı Mustafa Candaroğlu başkanlığında toplanan İlçe Afet Koordinasyon Kurulu'nda kurum yöneticileri, senaryo üzerinden görev dağılımını ve müdahale planlarını gözden geçirdi. Arnavutköy'ün, içinde İstanbul Havalimanı'nın da bulunduğu stratejik konumu nedeniyle tatbikatta özel bir ağırlık verildi; ulaşım hatlarının açık tutulması ve havaalanı lojistiğinin sürdürülebilirliği ön plana çıkarıldı.

Candaroğlu, tatbikatın amacını hem afet risklerinin azaltılması hem de halkta afet bilincinin güçlendirilmesi olarak özetledi ve uygulama detaylarını katılımcılarla paylaştı. Başkan, senaryoya ilişkin "Bugünkü senaryomuz, Adalar açıklarında meydana gelen 7,5 büyüklüğünde bir deprem" ifadesini kullandı ve ilçenin "çıkış kapılarından biri" olduğuna dikkat çekti.

Senaryo kapsamındaki hasar modelleri ve süreç değerlendirmesi:

Tatbikat senaryosunda bazı yerleşim alanlarında ağır hasarlı ve yıkılmış binalar, ulaşım altyapısında aksamalar ve yoğun trafik öngörüldü. Kriz merkezlerinde bildirilen yaralı ve hayatını kaybeden kişi sayıları, enkaz durumları ile kapanan yollar üzerinden müdahale öncelikleri belirlendi. Bu bilgiler ışığında kurum temsilcileri, arama-kurtarma, sağlık hizmetleri, ulaştırma ve lojistik birimlerinin eşgüdümünü uygulamalı olarak test etti.

Uygulamada amaçlanan, kurumların sahadan gelen verileri nasıl topladığı, bu bilgileri ilgili birimlere nasıl yönlendirdiği ve müdahale süreçlerini nasıl koordine ettiğinin gerçekçi bir ortamda sınanmasıydı. Tatbikat boyunca iletişim kanallarındaki gecikmeler, kaynak dağılımı ve lojistik engeller özel olarak değerlendirildi.

Geçmiş deneyimlerin ışığında hazırlık vurgusu:

Candaroğlu, tatbikat sırasında 6 Şubat depremlerini hatırlatarak hazırlığın önemine vurgu yaptı: "Senaryo gereği depremin ardından bölgede geniş bir hasar meydana geldiği öngörülüyor. Bu size 6 Şubat depremlerini hatırlatsın. 11 ilimizi etkileyen 6 Şubat depremlerinde yaşanan ağır yıkım bir gerçek." Bu hatırlatma, tatbikatın hem teknik hem de toplumsal hazırlık yönlerine dikkat çekilmesini sağladı.

Tatbikatın İstanbul, Tekirdağ, Kocaeli, Yalova, Bursa, Sakarya ve Bilecik'te eş zamanlı yapılması, bölgesel iş birliği ve kaynak paylaşımının nasıl planlanacağı konusunda uygulamalı geri bildirimler verdi. Kriz yönetimi süreçlerinde tespit edilen eksikler not edilerek ilerleyen dönemde iyileştirme adımları için yol haritası çıkarılması hedeflendi.

Gün boyu süren tatbikatla birlikte, özellikle büyük bir Marmara depremi olasılığına karşı kurumların eş zamanlı hareket etme kabiliyeti, kriz anlarında iletişim ve koordinasyonun güçlendirilmesi ve afet yönetim süreçlerindeki zaafların tespit edilmesi amaçlandı. Arnavutköy merkezinde Belediye Başkanı Mustafa Candaroğlu'nun denetimleriyle sürdürülen uygulamalar, sahada karar alma mekanizmalarının hızlandırılması yönünde önemli veriler sağladı.

Yetkililer, benzer tatbikatların düzenli olarak tekrarlanacağını ve elde edilen bulgular doğrultusunda hazırlıkların güncelleneceğini belirtti. Bu süreç, hem kurumlar arası iş birliğinin geliştirilmesi hem de toplumun afetlere karşı direnç kapasitesinin artırılması açısından öncelikli kabul edildi.

TATBİKATIN ARNAVUTKÖY AYAĞI, İLÇE AFET VE ACİL DURUM YÖNETİM MERKEZİ'NDE GERÇEKLEŞTİRİLDİ.