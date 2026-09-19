Hazırlık turnuvasında Aydın BBSK yenildi

Arabica Coffee House 1. Lig ekiplerinden Aydın Büyükşehir Belediyespor, yeni sezon hazırlıkları kapsamında katıldığı turnuvanın kapanış maçında Karşıyaka ile karşı karşıya geldi. Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda oynanan mücadelede Aydın temsilcisi üç sette de rakibine üstünlük kuramadı.

maçın özeti:

Karşılaşmanın ilk seti 25-20 Karşıyaka üstünlüğüyle tamamlandı. İkinci sette Aydın BBSK, rakibine karşılık veremeyerek seti 25-17 kaybetti. Üçüncü sette daha dengeli bir görüntü sergileyen Aydın ekibi, seti 26-24 yitirdi ve maç 3-0 sonuçlandı.

hazırlık sürecine etkisi:

Hazırlık maçları, takımlar için eksikleri görme ve yeni düzenleri deneme fırsatı sunar. Bu mağlubiyet, Aydın BBSK için set kazanma eksikliğini ve belli anlarda oyunda hakimiyet kuramama sorununu gösterdi. Üçüncü setteki dar puan farkı ise takımın direnç gösterdiğini işaret ediyor; ancak ilk iki setteki skorlar, üzerinde çalışılması gereken alanlar bulunduğunu ortaya koyuyor.

Teknik ekip ve oyuncular, sezon öncesi hazırlık programına devam edecek; turnuva fikstürü ve maç pratiği, kadronun son şeklini alması için önemli bir sınav niteliği taşıyor. Kulüp, bu tür hazırlık maçlarından elde edilen verileri kullanarak eksikleri kapatmaya çalışacak.

ARABİCA COFFEE HOUSE 1. LİG EKİPLERİNDEN AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR, YENİ SEZON HAZIRLIKLARI KAPSAMINDA KATILDIĞI VOLEYBOL TURNUVASININ SON MAÇINDA KARŞIYAKA’YA 3-0 MAĞLUP OLDU.