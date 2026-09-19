Dolar 48,7600 +0,08%
Euro 56,0475 +0,13%
Bist 13.284,42 +1,23%
Altın Gram 6.936,78 +0,57%
EUR/USD 1,1490 +0,09%
Brent Petrol 99,29 -0,64%
--°

Hazırlık turnuvasında Aydın BBSK yenildi

Aydın Büyükşehir Belediyespor, Karşıyaka ev sahipliğindeki hazırlık turnuvasının son maçında 25-20, 25-17 ve 26-24 setleriyle 3-0 yenildi.

GİRİŞ: 19 Eylül 2026 - 18:23

GÜNCELLEME: 19 Eylül 2026 - 18:25

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Kerem Güneş

Hazırlık turnuvasında Aydın BBSK yenildi

Hazırlık turnuvasında Aydın BBSK yenildi

Arabica Coffee House 1. Lig ekiplerinden Aydın Büyükşehir Belediyespor, yeni sezon hazırlıkları kapsamında katıldığı turnuvanın kapanış maçında Karşıyaka ile karşı karşıya geldi. Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda oynanan mücadelede Aydın temsilcisi üç sette de rakibine üstünlük kuramadı.

maçın özeti:

Karşılaşmanın ilk seti 25-20 Karşıyaka üstünlüğüyle tamamlandı. İkinci sette Aydın BBSK, rakibine karşılık veremeyerek seti 25-17 kaybetti. Üçüncü sette daha dengeli bir görüntü sergileyen Aydın ekibi, seti 26-24 yitirdi ve maç 3-0 sonuçlandı.

hazırlık sürecine etkisi:

Hazırlık maçları, takımlar için eksikleri görme ve yeni düzenleri deneme fırsatı sunar. Bu mağlubiyet, Aydın BBSK için set kazanma eksikliğini ve belli anlarda oyunda hakimiyet kuramama sorununu gösterdi. Üçüncü setteki dar puan farkı ise takımın direnç gösterdiğini işaret ediyor; ancak ilk iki setteki skorlar, üzerinde çalışılması gereken alanlar bulunduğunu ortaya koyuyor.

Teknik ekip ve oyuncular, sezon öncesi hazırlık programına devam edecek; turnuva fikstürü ve maç pratiği, kadronun son şeklini alması için önemli bir sınav niteliği taşıyor. Kulüp, bu tür hazırlık maçlarından elde edilen verileri kullanarak eksikleri kapatmaya çalışacak.

ARABİCA COFFEE HOUSE 1. LİG EKİPLERİNDEN AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR, YENİ SEZON HAZIRLIKLARI...

ARABİCA COFFEE HOUSE 1. LİG EKİPLERİNDEN AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR, YENİ SEZON HAZIRLIKLARI KAPSAMINDA KATILDIĞI VOLEYBOL TURNUVASININ SON MAÇINDA KARŞIYAKA’YA 3-0 MAĞLUP OLDU.

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Golsüz mücadele seyrantepe'de: Diyarbekirspor ile Erciyes 38 FSK 0-0 berabere
images

Trabzonspor'da Reis: iki günlük hazırlık bekleneni aştı, taraftar desteği belirl...
images

Bursaspor son yarıda iki golle Batman Şehir'den galip ayrıldı
images

Nwaiwu: yeni hoca ile taraftara armağan ettiğimiz galibiyet

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Eşinin ağır yaralığına aldırmadan sigaralarını almaya çalıştı

Kelceköy'de itfaiye müdahalesi alevleri kontrol altına aldı, 5 küçükbaş telef oldu

Ümraniye'de erken saat kazası: İSTAÇ kamyonu ile servis minibüsü çarpıştı

Güzeloluk kavşağında çarpışma: 16 yaşındaki motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi

TREND HABERLER

Çivril'de elma festivalinin finalini Derya Uluğ'un enerjisi taçlandırdı

Sukaypark hafta sonunu kahve ve konserlerle şenliğe çevirdi

Yeni jandarma havacılık birimi Samsun’da faaliyete hazırlanıyor

Ardahan'ın ekonomik dönüşümü: sınır ticareti, yeni osb ve tarım lisesi planı

Golsüz mücadele seyrantepe'de: Diyarbekirspor ile Erciyes 38 FSK 0-0 berabere

Uşak'ta huzur ve güven uygulaması: 8 hükümlü yakalandı, sentetik ecza ve ruhsatsız tüfek ele geçirildi

Dedesinin cipini izinsiz alıp Kayseri’de kaza yapan engelli sürücüye idari ceza

Kuzey çevre yolunda çarpışma: Kayseri'de bir sürücü yaralandı