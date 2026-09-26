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Hazırlıklar bursa'da: Ay-Yıldızlılar İtalya sınavına odaklandı

A Millî Takım, 28 Eylül İtalya maçı öncesi TFF Hasan Doğan tesislerinde antrenmanlara başladı; taktik, bitiricilik ve rejenerasyon çalışmaları öne çıktı.

GİRİŞ: 26 Eylül 2026 - 21:19

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EDİTÖR: Kerem Güneş

Hazırlıklar bursa'da: Ay-Yıldızlılar İtalya sınavına odaklandı

Hazırlıklar başladı

A Millî Takım, 28 Eylül Pazartesi günü Bursa'da oynanacak İtalya maçı öncesinde TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde çalışmalarına başladı. Teknik direktör Vincenzo Montella yönetiminde Türk Hava Yolları Antrenman Sahası'nda gerçekleştirilen idmanda, önceki gün Fransa karşısında ilk 11'de başlayan futbolcular saha çalışmasına katılmadı ve salon ortamında rejenerasyon antrenmanı yaptı.

Günün idman içeriği:

Sahadaki grup antrenmana ısınma ile başladı, ardından pas, taktik uygulamalar ve bitiricilik çalışmaları yapıldı. Antrenmanın son bölümünde yarı sahada taktik oyun oynanarak maçın takım planları uygulandı. Çalışmalar taktiksel yerleşim ve gol pozisyonları üzerine yoğunlaştırıldı.

Sağlık ve yolculuk planı:

Ayak parmağında ağrı bulunan Orkun Kökçü, kampın başından beri sahaya çıkamıyor; bugün fizyoterapist eşliğinde takımdan ayrı özel bir çalışma gerçekleştirdi. Antrenmanı TFF Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz tribünden izledi. A Millî Takım kafilesi, İtalya maçı için yarın otobüsle Bursa'ya geçecek; takım, karşılaşmanın oynanacağı Yüzüncü Yıl Atatürk Stadyumu'nda saat 17.00'de son antrenmanını yapacak ve bu idmanın ilk 15 dakikası medyaya açık olacak.

UEFA ULUSLAR A LİGİ 1. GRUP&#039;TAKİ İKİNCİ MAÇINDA 28 EYLÜL PAZARTESİ GÜNÜ İTALYA İLE BURSA&#039;DA...

UEFA ULUSLAR A LİGİ 1. GRUP'TAKİ İKİNCİ MAÇINDA 28 EYLÜL PAZARTESİ GÜNÜ İTALYA İLE BURSA'DA KARŞILAŞACAK A MİLLİ TAKIM, MÜSABAKANIN HAZIRLIKLARINA BAŞLADI.

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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