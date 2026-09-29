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Hazırlıklar son hız: Trabzonspor samsunspor maçına çalıştı

Trabzonspor, Thomas Reis yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde Samsunspor maçına rondo, dar alan çalışması ve çift kaleyle hazırlandı.

GİRİŞ: 29 Eylül 2026 - 21:12

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EDİTÖR: Sinem Aksoy

Hazırlıklar son hız: Trabzonspor samsunspor maçına çalıştı

Trabzonspor'da hazırlıklar Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde:

Trendyol Süper Lig'in 7. hafta mücadelesinde deplasmanda Samsunspor ile karşılaşacak olan Trabzonspor, maç hazırlıklarını Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde sürdürdü. Teknik direktör Thomas Reis yönetiminde gerçekleştirilen idman, takımın maç ritmini korumaya ve sahadaki temel prensipleri pekiştirmeye yönelik planlandı.

Antrenmanın içeriği:

Çalışma dinamik ısınmayla başladı. Futbolcular, saha içi iletişimi ve top kapma-temelli pres alışkanlıklarını güçlendirmek amacıyla rondo çalışmalarına ağırlık verdi. Ardından dar alanda oyun varyasyonlarıyla top kontrolü ve pozisyon alma becerileri üzerinde duruldu. Antrenman, takımın oyun tempo ve dayanıklılığını ölçmek için düzenlenen çift kale maç ile tamamlandı.

Sonraki adımlar:

Bordo-mavili ekip, Samsunspor karşılaşmasının hazırlıklarına yarın saat 16.00'da yapacağı antrenmanla devam edecek. Teknik ekip, uygulanan çalışma planlarıyla oyuncuların performansını maç gününe kadar artırmayı hedefliyor.

TRENDYOL SÜPER LİG’İN 7. HAFTASINDA DEPLASMANDA SAMSUNSPOR İLE KARŞILAŞACAK OLAN TRABZONSPOR...

TRENDYOL SÜPER LİG’İN 7. HAFTASINDA DEPLASMANDA SAMSUNSPOR İLE KARŞILAŞACAK OLAN TRABZONSPOR, MAÇIN HAZIRLIKLARINI SÜRDÜRDÜ.

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

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