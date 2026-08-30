Hazırlıklar tamam: Beşiktaş yarın Çorum FK ile Tüpraş Stadyumu'nda

Beşiktaş son idmanı tamamladı

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Çorum FK ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı. Çalışma, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde Teknik Direktör Vincenzo Italiano idaresinde gerçekleşti.

Antrenmanın içeriği:

Isınma koşularıyla başlayan idman; 5'e 2 top kapma uygulamaları ve duran top çalışmasının ardından taktiksel varyasyonlarla sürdü. Takımın kondisyon ve takım oyunu üzerine yoğunlaşan idmanı, teknik ekibin planladığı kısa ve yoğun antrenman programı çerçevesinde tamamlandı.

Maç takvimi ve bayram kutlaması:

Siyah-beyazlılar, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında yarın saat 21.30'da Tüpraş Stadyumu'nda Çorum FK ile karşılaşacak. Antrenman öncesinde futbolcular ve teknik heyet, Türk bayrağı etrafında bir araya gelerek 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutladı.

Takımın son idman raporu, teknik heyetin planlandığı şekilde tamamlandığını ve oyuncuların maça hazır olduğunu gösteriyor; siyah-beyazlılar yarınki mücadelede üç puan hedefiyle sahada olacak.

BEŞİKTAŞ, TRENDYOL SÜPER LİG'İN 3. HAFTASINDA ÇORUM FK İLE OYNAYACAĞI KARŞILAŞMANIN HAZIRLIKLARINI, BUGÜN YAPTIĞI ANTRENMANLA TAMAMLADI.