TDED İrfan Meclisi'nde tartışma: yeni bir dünya mümkün mü?

Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği (TDED) Erzurum Şubesi tarafından üç ayda bir düzenlenen İrfan Meclisi programı, il protokolü ve düşünce dünyasından isimlerin katılımıyla gerçekleştirildi. Programa Erzurum Valisi Aydın Baruş da iştirak etti. Açılışta konuşan TDED Erzurum Şube Başkanı Murat Ertaş, meclisin amaç ve usulünü aktardı; ardından iktisatçı-yazar Temel Hazıroğlu "Yeni bir dünya mümkün mü?" başlıklı bir sunum yaptı ve dinleyicilerin sorularını yanıtladı.

İçeriden eleştiri ve ahlâk:

Hazıroğlu konuşmasında, eleştiri ve tekliflerdeki ısrarın sınırına dikkat çekti. Ona göre, bulunduğunuz yeri terk etmeden yapılan eleştiri değer taşırken, ısrar ederek dayatılan tenkitler eleştiri değil talimat niteliği kazanır. Hazıroğlu, "İçeriden eleştiri" kavramını önemsediğini belirterek, eleştirinin cepheyi terk ederek ya da düşmanların yanına giderek yapılmasının düşmanlık sayılacağını ifade etti.

Konuşmada ahlâkın önceliği de sıkça vurgulandı. Hazıroğlu, iyi insan olmanın ve ahlâkı yaşayarak göstermenin önemine işaret etti: "Ahlâk konuşuldukça değeri düşer. Ahlâk yaşandıkça yükselir." İslamî kavramların ilişkiler ve ticarette yanlış kullanımlarının İslam kavramına zarar vereceği uyarısında bulundu.

İktisat tanımı ve İslâmî ekonomi eleştirisi:

Hazıroğlu, ekonomi ve iktisat kavramlarının kökenine değindi; ekonomi kelimesinin Grekçe'de "evi idare etmek" anlamına geldiğini, iktisadın ise planlı bir kast anlayışına yönelik olduğunu aktardı. Bu çerçevede iktisadın yaşamın her alanında uygulanmasının elzem olduğunu söyledi.

İslamî ekonomi ve İslâmî sermaye kavramlarına mesafeli yaklaşan Hazıroğlu, bu tanımları doğru bulmadığını belirtti ve alternatif olarak "Katılım Bankası" kavramını geliştirdiğini kaydetti. Ayrıca, "Mülkün sahibi Allah'tır" görüşünü vurgulayarak özel mülkiyet tartışmasına değindi ve adalet ile hakkaniyetin her işin temelinde olması gerektiğini söyledi.

Küresel güçler, yapay zekâ ve yeni dünya perspektifi:

Hazıroğlu, güncel küresel güç dengelerine dair değerlendirmesinde Çin, Rusya ve ABD'yi bir arada anarak bunların yanına dördüncü bir güç olarak yapay zekâ'yı işaret etti. Yapay zekânın insan kontrolünden çıkma riskine dikkat çekti ve bunun geniş çaplı olumsuz sonuçlar doğurabileceğini söyledi.

Konuşmada ayrıca zenginlik ve güç dağılımına dair eleştiriler de yer aldı. Hazıroğlu, "Elon Musk dünyadaki birçok devletten daha zengindir" şeklinde örnek vererek bunun adaletsizlik yarattığını ifade etti. Büyük devletlerin mali yapısına dair değerlendirmesinde ise savaş, gasp ve sömürü yoluyla ayakta kalma riskine işaret etti.

Vali Baruş'un değerlendirmesi:

Programın sonuç değerlendirmesini yapan Erzurum Valisi Aydın Baruş, Erzurum'un kadim bir kültür ve eğitim şehri olduğunu hatırlattı. Baruş, entelektüel birikimin paylaşıldığı bu tür etkinliklerin şehrin fikir hayatını canlı tuttuğunu belirtti ve İslam âlemi ile tüm insanlığın mevcut tıkanıklıkları aşmasında düşünürlere, akademisyenlere büyük sorumluluklar düştüğünü vurguladı.

Vali Baruş, özellikle Türkiye bağlamında yapıcı ve içeriden eleştiri alışkanlığının geliştirilmesinin gerekliliğine dikkat çekti; bu tür programların tartışma ve çözüm üretme bakımından taşıdığı önemi dile getirdi.

Program, konuşmalar ve soru-cevap bölümlerinin ardından katılımcıların katkılarıyla sona erdi. Etkinlik, fikir üretme ve eleştiri kültürünün güçlendirilmesine yönelik bir platform olarak değerlendirildi.

ERZURUM VALİSİ AYDIN BARUŞ, TÜRKİYE DİL VE EDEBİYAT DERNEĞİ (TDED) ERZURUM ŞUBESİ TARAFINDAN DÜZENLENEN "TDED İRFAN MECLİSİ" PROGRAMINA KATILARAK ŞEHRİN FİKİR VE KÜLTÜR HAYATINA DAİR DEĞERLENDİRMELERDE BULUNDU.