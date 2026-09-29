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HBB destekli mentör programı öğrencilerin eğitim yolunu güçlendiriyor

HBB ile İstanbul İnsani Yaşam Derneği'nin 'Kardeşim Ol Mentör-Menti' programı, başarılı öğrencilere burs, tablet ve mentörlük desteği sağladı.

GİRİŞ: 29 Eylül 2026 - 08:13

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EDİTÖR: Ayşe Şen

HBB destekli mentör programı öğrencilerin eğitim yolunu güçlendiriyor

Kardeşim Ol Mentör-Menti buluşması:

Hatay Büyükşehir Belediyesi (HBB) ile İstanbul İnsani Yaşam Derneği iş birliğiyle yürütülen "Kardeşim Ol Mentör-Menti Buluşması" programı kapsamında eğitim hayatında başarılı öğrencilere yönelik kapsamlı destek sağlandı. HBB koordinasyonunda gerçekleştirilen çalışma, öğrencilerin eğitim süreçlerini güçlendirmeye odaklandı.

öğrencilerle mentör görüşmeleri:

Program çerçevesinde öğrenciler, farklı alanlarda deneyimli mentörlerle bir araya getirildi. Yapılan görüşmelerde eğitim hayatları, kariyer hedefleri ve gelecek planları ele alındı; öğrencilerin merak ettikleri konular hakkında karşılıklı fikir alışverişi yapıldı. Mentör ilişkileri, öğrencilerin mevcut başarılarını ileriye taşıma ve hedeflerini daha sağlıklı belirleme amacıyla yapılandırıldı.

destek paketinin bileşenleri:

Proje kapsamında öğrencilere burs ve tablet desteği sunuldu ve mentörlük imkanı sağlandı. Ayrıca program boyunca sosyal faaliyetler, psikolojik destek ve üniversite hazırlık süreçlerine yönelik çalışmaların da sürdürüldüğü belirtildi. İstanbul İnsani Yaşam Derneği Genel Sekreteri, derneğin projenin teknik boyutunu üstlendiğini, HBB'nin sağladığı imkanların ise programın uygulanmasına katkı sunduğunu ifade etti.

Toplamda programın amacı, öğrencilerin eğitim yolculuklarını kolaylaştırmak, kişisel gelişimlerine katkı sağlamak ve uzun vadeli hedeflerine ulaşmalarına rehberlik etmektir.

HBB VE İSTANBUL İNSANİ YAŞAM DERNEĞİ İŞ BİRLİĞİNDE BAŞARILI ÖĞRENCİLERE BURS, TABLET VE MENTÖRLÜK...

HBB VE İSTANBUL İNSANİ YAŞAM DERNEĞİ İŞ BİRLİĞİNDE BAŞARILI ÖĞRENCİLERE BURS, TABLET VE MENTÖRLÜK DESTEĞİ SAĞLANDI.

Ayşe Şen

Ayşe Şen

 Eğitim Editörü

ÖSYM ve MEB sınav duyuruları, tercih rehberleri ve akademi dünyasındaki gelişmeleri güncel olarak sunan eğitim editörü.

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