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Hedef güvenlik: Mahmut Ay Erzurum'un huzurunu güçlendirecek

Erzurum İl Emniyet Müdürü Mahmut Ay, Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle atandı; huzur, adalet ve iş birliğini önceliklendiren, mesai gözetmeyen bir dönem sözü verdi.

GİRİŞ: 30 Eylül 2026 - 09:01

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Hedef güvenlik: Mahmut Ay Erzurum'un huzurunu güçlendirecek

Hedef güvenlik: Mahmut Ay Erzurum'un huzurunu güçlendirecek

Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Erzurum İl Emniyet Müdürü olarak atanan Mahmut Ay, göreve başlama mesajında kent halkına seslendi. Atanmanın kendisi için büyük onur ve sorumluluk taşıdığını belirten Ay, bu güveni sağlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ve Emniyet Genel Müdürü Ali Fidan'a şükranlarını sundu.

Güvenlik ve öncelikler:

İl Emniyet Müdürü Ay, konuşmasında önceliklerinin Erzurum'un huzur ve güvenliğini güçlendirmek olduğunu vurguladı. Tarihi ve kültürel dokusuyla öne çıkan kentte, vatandaşların kendilerini güvende hissettiği bir yaşam ortamı tesis etmenin temel hedefleri arasında olduğunu ifade etti. Kamu hizmetlerinin sunumunda vatandaş memnuniyetini ön planda tutacaklarını belirten Ay, polis teşkilatının görev anlayışının merkezine halkın güvenini koyacağını söyledi.

İş birliği, hukuk ve toplumsal dayanışma:

Mahmut Ay, hukukun üstünlüğü, insan haklarına saygı ve adalet ilkelerini esas alacaklarını; teşkilat mensuplarıyla uyum içinde çalışacaklarını beyan etti. Suç ve suçluyla mücadelede kararlılık göstereceklerini ifade eden Ay, kentteki kamu kurumları, yerel yönetimler ve sivil toplum kuruluşlarıyla sıkı bir koordinasyon içinde hareket edeceklerini kaydetti. Vatandaşlarla iletişimin karşılıklı güven ve saygı temelinde kurulacağına dikkat çekti.

Mesajında, Erzurum için mesai mefhumu gözetmeksizin gece gündüz çalışacaklarını belirten Ay, görevinin Erzurum ve Aziz Türk Polis Teşkilatı için hayırlı olmasını diledi. Ayrıca, ülkenin huzur ve güvenliği uğruna hayatını kaybeden kahramanlarımızı rahmet ve minnetle, gazilerimizi ise şükranla andığını ifade ederek sözlerini sevgi, saygı ve selamlarla sonlandırdı.

CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİYLE ERZURUM İL EMNİYET MÜDÜRÜ OLARAK ATANAN MAHMUT AY, YAYIMLADIĞI...

CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİYLE ERZURUM İL EMNİYET MÜDÜRÜ OLARAK ATANAN MAHMUT AY, YAYIMLADIĞI GÖREVE BAŞLAMA MESAJIYLA ERZURUM HALKINA SESLENDİ. AY, "ERZURUM'UN HUZURU, BİZİM GÖREV ANLAYIŞIMIZIN TEMELİDİR" DİYEREK, KENT GÜVENLİĞİ İÇİN MESAİ MEFHUMU GÖZETMEKSİZİN ÇALIŞACAKLARINI VURGULADI.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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