Hedef ortak projeler: İnönü ve Giessen sağlıkta iş birliğini derinleştirdi

İnönü Üniversitesi ile Almanya'nın köklü üniversitelerinden Justus Liebig Üniversitesi Giessen (JLU) arasında, sağlık, tıp ve bilimsel araştırma alanlarındaki iş birliklerini güçlendirme hedefiyle düzenlenen akşam yemeğinde Türkiye ve Almanya'dan akademik, bilimsel ve diplomatik temsilciler bir araya geldi. Toplantı, mevcut ilişkilerin derinleştirilmesi ve yeni ortak projelerin gündeme alınması açısından önem taşıdı.

Katılımcılar ve gündem:

Programa İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nusret Akpolat, Hessen Eyaleti Bilim ve Araştırma, Sanat ve Kültür Bakanı Timon Gremmels, Türkiye Cumhuriyeti Frankfurt Başkonsolosu Nagihan İlknur Akdevelioğlu ile Justus Liebig Üniversitesi Giessen Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Jürgen Lohmeyer ve Prodekanı Prof. Dr. Michael Sander katıldı. Ayrıca Türk-Alman Sağlık Vakfı Başkanı Prof. Dr. Dr. Yaşar Bilgin, İnönü Üniversitesi Karaciğer Nakli Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Sezai Yılmaz ile JLU Giessen ve üniversite hastanesi temsilcileri Prof. Dr. Martin Schneider, PD Dr. Martin Reichert ve Prof. Dr. Trinad Chakraborty toplantıda yer aldı.

Akşam yemeğinde, taraflar arasında özellikle sağlık bilimleri, tıp, organ nakli ve karaciğer nakli alanlarındaki iş birliklerinin nasıl genişletilebileceği üzerine görüş alışverişinde bulundu. Akademik değişim, ortak araştırma projeleri, tıp eğitimi ile birlikte düzenlenebilecek ortak organizasyonlar gündemin öncelikli maddeleri arasında yer aldı.

Ortak çalışmaların öncelikleri ve beklentiler:

Rektör Prof. Dr. Nusret Akpolat toplantıda, mevcut akademik ilişkilerin daha da güçlendirilmesinin önemine vurgu yaptı ve yeni dönemde farklı disiplinlerde ortak bilimsel çalışmaların artırılmasının gerektiğini belirtti. Katılımcılar, organ nakli alanındaki uzun süreli iş birliğinin özellikle geliştirilmesini ve yeni projelerin hayata geçirilmesini hedefledi.

İnönü Üniversitesi Karaciğer Nakli Enstitüsü ile Giessen'deki ilgili akademik birimler arasındaki tecrübe paylaşımı, klinik araştırmaların koordinasyonu ve öğrenci/akademik personel değişimi gibi somut adımların planlanması toplantıda öne çıkan konular oldu. Prof. Dr. Sezai Yılmaz ve JLU temsilcileri, karaciğer nakli alanında ortak çalışma imkanlarını detaylandırdı.

Türk-Alman Sağlık Vakfı Başkanı Prof. Dr. Dr. Yaşar Bilgin de sağlık ve bilim alanındaki ikili ilişkilerin geliştirilmesine yönelik görüşlerini paylaşarak, samimi bir ortamda yürütülen müzakerelerin iki üniversite arasındaki köklü bağları ileri taşıyacağı değerlendirmesinde bulundu.

Toplantı, tarafların akademik ve bilimsel ilişkileri güçlendirme yönündeki ortak iradesini teyit ederken, önümüzdeki dönemde akademik değişim programları, ortak araştırma projeleri ve disiplinlerarası sağlık çalışmaları kapsamında somut adımlar atılmasının planlandığını ortaya koydu.

İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nusret Akpolat'ın katılımıyla gerçekleşen bu buluşmanın, iki üniversite arasındaki iş birliklerinin derinleşmesine ve gelecekte hayata geçirilecek ortak çalışmalara katkı sağlaması hedefleniyor.

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ VE GİESSEN ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK VE BİLİMSEL İŞ BİRLİĞİ İÇİN BULUŞTU