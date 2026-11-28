hazırlıklar tesislerde devam ediyor:
Eskişehirspor, TFF 3. Lig 2. Grup 14. hafta mücadelesinde sahasında konuk edeceği Denizli İdman Yurdu 1959 SK maçının hazırlıklarını sürdürüyor.
antrenmanın içeriği:
Takım, Vali Hanefi Demirkol Tesisleri'nde Teknik Direktör Hakan Şapcı yönetiminde bir araya geldi. Futbolcuların ısınma hareketlerinin ardından taktik ağırlıklı çalışmalar yaptığı öğrenildi.
maç bilgileri:
Eskişehirspor ile Denizli İdman Yurdu 1959 SK arasındaki karşılaşma 29 Kasım Pazar günü saat 15.30'da Prof. Dr. Fethi Heper Stadyumu'nda oynanacak.
Teknik ekip ve oyuncular, hafta içindeki idmanlarla maça hazırlanmayı sürdürüyor ve stadyodaki karşılaşmaya odaklanmış durumda.
TFF 3. LİG 2. GRUP 14. HAFTASINDA SAHASINDA DENİZLİ İDMAN YURDU 1959 SK'YI AĞIRLAYACAK OLAN ESKİŞEHİRSPOR, KARŞILAŞMANIN HAZIRLIKLARINA DEVAM EDİYOR.
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