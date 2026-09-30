Hedefi önden yakalayan çelik üretimi: Çolakoğlu Metalurji 2026 dekarbonizasyon hedefine 2025'te ulaştı

Çolakoğlu Metalurji 2025 sürdürülebilirlik raporunu yayımladı

Çolakoğlu Metalurji, 2025 sürdürülebilirlik performansını gösteren raporunu yayımladı. Rapor, iklim değişikliğiyle mücadele, enerji ve kaynak verimliliği, döngüsel ekonomi, operasyonel verimlilik, çalışan gelişimi ve kurumsal dayanıklılık alanlarındaki ilerlemeleri detaylandırıyor. Şirket, üretim modelini Elektrikli Ark Ocağı (EAF) teknolojisi ve hurda bazlı yaklaşım üzerine kurarak, çeliğin döngüsel ekonomiye kazandırılmasını hedefliyor.

Dekarbonizasyonda erken başarı:

Şirket, 2025'te Kapsam 1+2 emisyon yoğunluğunu yüzde 17,8 azaltarak emisyon yoğunluğunu 0,309 tCOe/ton sıvı çelik seviyesine çekti. Bu performansla 2026 için belirlenen yüzde 13 azaltım hedefi bir yıl erken ve 4,8 yüzde puan farkla aşıldı. İklim çalışmalarının ilk kez CDP İklim Değişikliği raporlaması kapsamında değerlendirilmesi sonucu şirket B skorunu aldı. Ayrıca risk ve fırsat analizi yapılırken 2 derecenin altındaki iklim senaryosu da dikkate alınarak kapsamlı bir harita oluşturuldu.

Enerji, su ve atıkta somut iyileşmeler:

Operasyonel verimliliği artırmaya yönelik adımlar sonuç verdi: nihai sıvı çelik üretiminde ton başına enerji yoğunluğu yüzde 2,24 azalırken, sıvı çelik üretiminde ton başına su yoğunluğu yüzde 11,01 geriledi. Atık yönetiminde geri kazanım da yükseldi; 2025 yılında 411.224 ton atık geri kazanıldı ve geri kazanılan miktar bir önceki yıla göre yüzde 24,79 arttı. Yenilenebilir enerji yatırımından 2,1 MWp kurulu güce sahip Çubuk Haddehanesi Çatı GES Temmuz 2025'te işletmeye alındı.

Döngüsellik ve operasyonel yenilikler:

Hurda bazlı EAF üretim modeli şirketin döngüsel ekonomi yaklaşımının merkezinde yer alıyor. 2025'te geri dönüştürülmüş içerik oranı yassı ürünlerde yüzde 79,26, uzun ürünlerde yüzde 95,19 olarak kaydedildi. Operasyonel verimliliği artırmaya yönelik olarak hayata geçirilen Manyetik Karıştırıcı Projesi üretimde enerji ve proses optimizasyonuna katkı sağladı. Ar-Ge çalışmalarıyla 16 yeni kalite ürün geliştirildi.

Şirket, paydaşlarına ve çalışanlarına yatırım yapmayı sürdürdü; çalışanların mesleki ve kişisel gelişimi için toplam 71.269 saat eğitim verildi. Kurumsal strateji çerçevesinde "Geleceğin Çeliğine Hayat Veriyoruz" yaklaşımıyla sorumlu üretim, insana ve topluma değer, sürdürülebilir büyüme ve kurumsal dayanıklılık alanlarında ilerleme hedefleniyor.

CBAM hazırlıkları ve tedarik zinciri odağı:

2025, şirket için Avrupa Birliği Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması (CBAM) hazırlıklarının yoğunlaştığı yıl oldu. Düzenli emisyon hesaplamaları yapılırken müşterilerle çeyreklik emisyon verileri paylaşılmaya başlandı ve tedarikçiler ÇSY kriterleri doğrultusunda değerlendirildi. Tedarik zinciri emisyonlarının izlenmesi ve paydaş eğitimleriyle CBAM gerekliliklerine uyum çalışmaları güçlendirildi.

Çolakoğlu Metalurji, 80 yıllık üretim deneyimini EAF teknolojisi ve hurda kullanımının sağladığı döngüsellik avantajıyla birleştirerek, enerji ve kaynak verimliliği ile emisyon azaltımı hedeflerini sürdürmeyi planlıyor.

ÇOLAKOĞLU METALURJİ, 2025 SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU’NU YAYIMLADI. ŞİRKET, KAPSAM 1+2 EMİSYON YOĞUNLUĞUNU BİR YILDA YÜZDE 17,8 AZALTARAK 2026 YILI İÇİN BELİRLEDİĞİ YÜZDE 13’LÜK AZALTIM HEDEFİNİ BİR YIL ÖNCEDEN VE 4,8 YÜZDE PUAN AŞARAK GERÇEKLEŞTİRDİ.