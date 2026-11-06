Hegseth azil çağrılarına meydan okudu, Trump desteğini sürdürdü

Hegseth'in yanıtı ve gündemin merkezindeki tartışma:

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, 3 Kasım'daki ara seçimlerin ardından kendisine yöneltilen azil çağrılarına sosyal medya üzerinden yayımladığı video mesajla yanıt verdi. Hegseth, eleştiren isimleri hedef alarak bu girişimlerin kendisini görevinden uzaklaştırmayacağını ve destekçileriyle geri adım atmayacaklarını vurguladı.

Mesajında, 'Gördüğünüz gibi, etkili olduğumuz için bana, bize saldırıyorlar. Bu işe yaramayacak. Geri adım atmayacağız' ifadelerini kullanan Hegseth, azil girişimini 'siyasi bir tiyatro' olarak nitelendirdi ve geçmişte iki kez azil süreci yaşamış olan Başkan Donald Trump örneğini hatırlattı: 'Bu tamamen kişisel yıkım siyasetiyle ilgili. Başkan Trump’a karşı işe yaramadı, bana karşı da işe yaramayacak. Bundan emin olabilirsiniz.'

azil sürecinin siyaset mühendisliği:

Hegseth hakkındaki azil girişimini başlatan isimlerden biri, Temsilciler Meclisi Cumhuriyetçisi Thomas Massie. Massie, Hegseth’i İran çatışması sırasında Kongre’nin savaş yetkilerini ihlal etmek ve diğer askeri operasyonlarda yetkisini kötüye kullanmakla suçlayan 8 maddelik bir suçlama kampanyası yürütüyor. Massie, Meclis yeniden toplandığında tasarıyı oylamaya sunacağını açıkladı.

Uzmanların ve siyasi yorumların işaret ettiği kritik nokta, Temsilciler Meclisi'nde azil tasarısının başarılı sayılması için yalnızca Demokrat oylarına dayanamayacağı; birkaç Cumhuriyetçi milletvekilinin de tasarıya katılması gerektiği. Meclis tarihinde kabine üyelerine karşı görevden alma kararlarının nadir olduğu, örnek olarak eski Başkan Joe Biden’ın iç güvenlik bakanı Alejandro Mayorkas ve 1870'lerdeki savaş bakanı William Belknap gösteriliyor.

siyasi ve savunma gündeminin kesişimi:

Hegseth konuşmasında ayrıca Savunma Bakanlığı’nın önceliklerine dikkat çekti ve Kongre'yi Pentagon’un İran’a karşı yürütülen harekâtlar ile diğer acil ihtiyaçlarını finanse edebilmesi için 350 milyar dolarlık bir savunma fonunu onaylamaya çağırdı. Hegseth, İran’a yönelik askeri operasyonları savunurken bunun 'İran’ın nükleer silah edinmesini önleme' yönünde tarihi bir çaba olduğunu belirtti ve ordunun yeniden inşasına yönelik vurgusunu yineledi.

Siyasi tablodaysa, 3 Kasım ara seçimlerinde Cumhuriyetçilerin hem Temsilciler Meclisi hem de Senato’da çoğunluğu kaybetmesiyle yeni bir döneme girildiği görülüyor. Seçim sonuçları ve İran politikası etrafında yükselen tartışmalar, Hegseth’in memuriyeti ve kabine içindeki konumunu daha belirgin hale getirdi.

Bu gelişmelerin hemen ardından Başkan Donald Trump, Hegseth’i kabinesinde tutma niyetinde olduğunu açıkladı; dolayısıyla olası bir görevden alma girişiminin siyasi ve sayısal açıdan zorlu bir süreçten geçeceği öngörülüyor.

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, seçim yenilgisinin ardından kendisine yönelik eleştirilere meydan okuyarak Kongre'deki görevden alma girişimlerinin işe yacamayacağını ifade etti.