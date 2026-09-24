Hekim uyarıyor: ateş antibiyotiği gerektirmez, bilinçli sıvı ve takviye kullanımı şart

Doğru bilgi ve kişiye özel yaklaşım hayati önem taşıyor:

Medline Adana Hastanesi İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Selim Özgül, halk arasında yaygın olan sağlık yanlışlarını anlatarak, tedavi kararlarının mutlaka kişiye özel ve güvenilir kaynaklara dayanması gerektiğini söyledi. Özellikle enfeksiyonlarda uygulanan yaklaşımlarda basit belirtilerin otomatik doğru yorumlanmasının yanlış sonuçlar doğurabileceğini belirtti.

antibiyotikler, ateş ve viral enfeksiyonlar:

Dr. Özgül, ateşin vücudun enfeksiyonlara karşı geliştirdiği doğal yanıt olduğuna dikkat çekti ve tek başına ateşin bakteriyel enfeksiyon anlamına gelmediğini vurguladı. 'Viral enfeksiyonlarda antibiyotiklerin herhangi bir tedavi edici etkisi yoktur' uyarısını yapan Özgül, gereksiz antibiyotik kullanımının antibiyotik direncine yol açarak ilerleyen dönemlerde tedaviyi zorlaştırdığını söyledi. Bu nedenle antibiyotiklerin yalnızca doktor değerlendirmesi ve önerisiyle kullanılması gerektiğini belirtti.

vitaminler, takviyeler ve sıvı tüketimi:

Özgül, vitamin ve minerallerin sağlıklı yaşam için gerekli olduğunu ancak yüksek doz gereksiz alımların faydadan çok zarar getirebileceğini vurguladı. Takviye ürünlerinin gelişigüzel kullanılması yerine kişinin beslenme düzeni ve ihtiyaçlarının değerlendirilmesi gerektiğini, eksiklik saptandığında ise uygun takviyelerin doğru dozda verilmesi gerektiğini söyledi.

Sıvı tüketimi konusuna da değinen Özgül, toplumda sık rastlanan 'günde mutlaka iki litre su içilmeli' kuralının herkese uymayabileceğini belirtti. Günlük sıvı ihtiyacının yaş, vücut ağırlığı, beslenme, fiziksel aktivite, hava sıcaklığı ve kişinin sağlık durumuna göre değiştiğini, bu yüzden susuzluk belirtilerinin ve koşulların dikkate alınmasının daha uygun olduğunu kaydetti.

soğuk hava, bulaşma ve koruyucu önlemler:

Soğuk havaya doğrudan maruz kalmanın tek başına grip veya soğuk algınlığına neden olmadığını belirten Özgül, bu hastalıkların temel etkeninin virüsler olduğunu söyledi. Ancak soğuk aylarda kapalı ortamlarda daha fazla zaman geçirilmesinin ve yakın temastan kaynaklanan bulaşmanın hastalıkların yayılmasını kolaylaştırdığını ifade etti. Bu nedenle yalnızca giyinmenin yeterli olmadığını, el hijyeni ve uygun havalandırma gibi önlemlerin de korumada önemli olduğunu belirtti.

Son olarak, bazı hastalıkların erken dönemde belirti vermeden ilerleyebileceğini hatırlatan Dr. Selim Özgül, bireyin şikayetinin olmamasının tüm sağlık değerlerinin normal olduğu anlamına gelmeyebileceğini söyledi. Düzenli sağlık kontrolleri ve yaş, cinsiyet ile risk faktörlerine uygun taramaların bazı hastalıkların erken dönemde fark edilmesine yardımcı olacağını belirtti.

İÇ HASTALIKLARI UZMANI DR. SELİM ÖZGÜL, ATEŞİN TEK BAŞINA BAKTERİYEL ENFEKSİYONUN VARLIĞI ANLAMINA GELMEDİĞİNİ SÖYLEYEREK, "VİRAL ENFEKSİYONLARDA ANTİBİYOTİKLERİN HERHANGİ BİR TEDAVİ EDİCİ ETKİSİ YOKTUR" DEDİ.