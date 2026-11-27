Hekimin çaresizliğine çözüm arayışı: kök hücre sempozyumu Kastamonu'da

Kastamonu Üniversitesi ile Kök Hücre ve Hücresel Tedaviler Derneği iş birliğinde düzenlenen "Kök Hücre ve Hücresel Tedaviler" sempozyumu, Kastamonu Üniversitesi Merkezi Kütüphane Cemil Meriç Salonu'nda başladı.

Açılış konuşmasında öne çıkanlar:

Kastamonu Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Avcı, açılışta hekimliğin zorluklarına dikkat çekti ve tıp pratiğinde sıkça karşılaşılan etik ve duygusal ikilemleri vurguladı. Avcı sözlerine şu şekilde devam etti: "Hekimlik farklı bir meslek. Her mesleğin kendine has özellikleri var. Hekimliğin de aynı şekilde. Tıp Fakültesine ilk girdiğimde ilk fark ettiğim, ilk gördüğüm gerçekten hasta olmak çok zor. Hasta yakını olmak çok daha zor. Bir insan hasta olduğunda gerçekten tedavi edebilmek, onun yarasını iyileştirebilmek bazen çok güç, bazen de imkansız. Hastanın çaresizliğini görmek, hastanın yakınının çaresizliğini görmek bambaşka bir hadise. Ama bunlardan daha sıkıntılı bir tablo var. O da hekimin çaresizliği. Bir kardiyolog olarak bize bazen gerçekten tıkandığımız noktada, çünkü tıbbın yapılabileceği her şey yapılmış ve çaresiz kaldığımız durumda hasta ve yakınından bir soru gelir. Hocam yapılacak bir şey yok mu? Daha önce Kastamonu’da görevime başlamıştım uzmanlığıma. Kastamonu yok ama Ankara’ya gitsek, İstanbul’a gitsek imkanımız var. Gerçekten yapılabilecek bir şey yok mu? Bu sorunun cevabını vermek gerçekten çok zor. Bazen bazı konularda ümit vermek adına hastalara farklı cevaplar da vermek zorunda kalabiliyorsunuz. İşte bu anlamda biz hekimlerin derdine derman olabilecek kök hücreler, kök hücre tedavileri doğdu. Şimdi emekledi ve yavaş yavaş da yürümeye başladı. Bu yolda daha yapılacak muhakkak çok şey var"

Kongre içeriği ve multidisipliner sunumlar:

Kök Hücre ve Hücresel Tedaviler Derneği Başkanı Prof. Dr. Erdinç Civelek, derneğin faaliyet geçmişi ve sempozyumun kapsadığı alanlara ilişkin bilgi verdi. Civelek, etkinliğin kapsamını şu sözlerle aktardı: "Kongrelerimizde, temel kök hücre biyolojisinden, egzozomlardan, biyomühendislikten, immün regülasyon, immün yaşlanma gibi çok önemli konulara değiniyoruz. Bunlar çok yeni konular. Nöropsikolojik immünite konularından bahsettik. Klinikte hücresel tedavi uygulamaları, hemen hemen tüm disiplinlerden, ürolojiden, fizik tedaviden, beyin cerrahisinden, nörolojiden, ortopediden, kadın doğum hastalıklarından pek çok konuda kök hücre konusunda uygulama yapan klinik deneyimi olan hocalar sunumlar yaptılar. O yüzden de pek çok disiplinden, multidisipliner bir kongre olarak yaptık"

Programın akademik bölümünde İstinye Üniversitesi Tıp Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Hakan Darıcı, "Kök Hücre Kavramında Temel Bilgiler ve Gelinen Son Nokta" başlıklı sunumuyla bilimsel zemini özetledi. Bu sunumun ardından uygulama ve uzmanlık oturumlarına geçildi.

Oturumlarda ele alınan başlıca sunumlar ve konuşmacılar şunlardı: Prof. Dr. Ercüment Ovalı - "Senesens Kontrolünde Hücresel Tedavi"; Prof. Dr. Fikrettin Şahin - "Yeni Nesil Biyoaktifler: Beslenme, Sağlık ve Kozmetikte Yenilikçi Ürün ve Teknolojilerin Geliştirilmesi"; Dr. Erhan Civelek - "Diş Hekimliğinde Kök Hücre ve Hücresel Tedavi Uygulamaları"; Prof. Dr. Serdar Kabataş - "Santral Sinir Sistemi Hastalıklarında Kök Hücre ve Hücresel Tedavi Uygulamaları"; Prof. Dr. Erdinç Civelek - "Periferik Sinir Yaralanmaları ve Dejeneratif Disk Hastalığında Kök Hücre ve Hücresel Tedavi Uygulamaları".

Sempozyum, klinik deneyim ve temel bilim arasındaki köprüyü güçlendirmeyi, hekimlerin karşılaştığı çaresizlik hallerine kök hücre ve hücresel tedavi yaklaşımlarıyla yeni perspektifler sunmayı amaçlıyor.

KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ’NİN EV SAHİPLİĞİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN “KÖK HÜCRE VE HÜCRESEL TEDAVİLER” SEMPOZYUMU YAPILDI.