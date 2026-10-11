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Hekimler bisikletle sağlıklı yaşamı kentte örnekledi

Kayseri'de düzenlenen Doktorlar Bisiklet Turu'na 250 hekim katıldı; 2,5 km'lik parkurda düzenli fiziksel aktivite ve bisiklet kullanımı vurgulandı.

GİRİŞ: 11 Ekim 2026 - 17:14

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EDİTÖR: Kerem Güneş

Hekimler bisikletle sağlıklı yaşamı kentte örnekledi

Etkinlikten öne çıkanlar:

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş. ile Kayseri Tabip Odası iş birliğinde gerçekleştirilen Doktorlar Bisiklet Turu'na 250 hekim ve katılımcı katıldı. Etkinlik, Tabipler Odası Bahçesi'nden başlayıp aynı noktada sona eren 2,5 kilometrelik bir parkurda tamamlandı. Hekimler, günlük sağlık hizmetlerinin dışında bisikletleriyle şehir içinde hareketli yaşamın önemine dikkat çekti.

Hedefler ve mesaj:

Organizatörler, turla hem hekimlerin hem de kent sakinlerinin düzenli fiziksel aktiviteye özendirilmesini amaçladıklarını belirtti. Etkinlikte bisiklet, erişilebilir ve çevre dostu bir hareketlilik alternatifi olarak öne çıkarıldı; hareketsiz yaşam tarzına karşı toplumda farkındalık yaratılması hedeflendi. Sağlık çalışanlarının bizzat katılımı, mesajın görünürlüğünü artırdı ve katılımcılara örnek teşkil etti.

Kayseri'de spor yatırımları ve vizyon:

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, bu tür organizasyonlarla kentte spor kültürünü güçlendirmeyi amaçlıyor. Etkinliğe Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş. Genel Koordinatörü Fatih Çağan destek verirken, çalışmalar Dr. Memduh Büyükkılıç öncülüğündeki yerel yönetimin spor yatırımları doğrultusunda yürütülüyor. Belediye yetkilileri, 2029 Dünya Spor Başkenti vizyonu çerçevesinde sporun daha geniş kitlelere ulaşması ve vatandaşların sportif faaliyetlere katılımının artırılması için iş birliklerini sürdüreceklerini ifade etti.

Etkinlik raporları ve katılımcı geri bildirimleri, benzer organizasyonların genç kuşaklarda ve yetişkinlerde fiziksel aktivite alışkanlıklarını desteklemede etkili olduğunu gösteriyor. Kayseri'de düzenlenen Doktorlar Bisiklet Turu, hem sağlık mesajını yaymak hem de bisiklet kullanımını teşvik etmek amacıyla düzenlenen çok paydaşlı bir girişim olarak öne çıktı.

KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SPOR A.Ş. İLE KAYSERİ TABİP ODASI İŞ BİRLİĞİNDE DÜZENLENEN DOKTORLAR...

KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SPOR A.Ş. İLE KAYSERİ TABİP ODASI İŞ BİRLİĞİNDE DÜZENLENEN DOKTORLAR BİSİKLET TURU’NDA 250 HEKİM VE KATILIMCI, SAĞLIKLI YAŞAM VE DÜZENLİ FİZİKSEL AKTİVİTENİN ÖNEMİNE DİKKAT ÇEKMEK İÇİN PEDAL ÇEVİRDİ.

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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