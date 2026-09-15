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Hekimlik meslek kanunu ile hekimlikte kalıcı güvence hedefleniyor

HEKİMSEN Genel Başkanı Uzm. Dr. Adil Kurban mazbatasını alarak göreve başladı; öncelik Hekimlik Meslek Kanunu ve tıp eğitimi ile özlük hakları olacak.

GİRİŞ: 15 Eylül 2026 - 20:51

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EDİTÖR: Serkan Varol

Hekimlik meslek kanunu ile hekimlikte kalıcı güvence hedefleniyor

HEKİMSEN yönetimi mazbatasını teslim aldı

HEKİMSEN’de seçim sürecinin tamamlanmasının ardından Genel Başkan Uzm. Dr. Adil Kurban, mazbatasını alarak yeni görev dönemine resmen başladı. Yeni yönetim, hekimlerin iradesini temsil etme sorumluluğuyla göreve başlamanın yanı sıra önümüzdeki dönemin kapsamlı gündemini paylaştı.

Hekimlik Meslek Kanunu önceliği:

Genel Başkan Adil Kurban, yeni dönemin en önemli gündemlerinden birinin uzun süredir üzerinde çalışılan Hekimlik Meslek Kanunu olduğunu vurguladı. Kurban’ın sözleri şöyle: "Bizim için bu mazbata yalnızca bir seçimin sonucu değil; hekimlerimizin iradesini temsil etmenin ve önümüzdeki dönemde çok daha büyük hedefleri hayata geçirmenin sorumluluğudur. Yeni dönemin en önemli gündemlerinden biri, uzun süredir üzerinde çalıştığımız Hekimlik Meslek Kanunu’nun hayata geçirilmesi olacaktır."

Kurban, kanunu hekimliğin mesleki bağımsızlık, hak, yetki ve sorumluluklar, hukuki güvence, malpraktis, sağlıkta şiddet ve çalışma şartları gibi temel meselelerini bütüncül bir hukuki zemine kavuşturacak bir düzenleme olarak tanımladı ve bunu "hekimliğin gelecek kuşaklara bırakılacak mesleki güvencesi" olarak değerlendirdiklerini belirtti.

Yeni dönem hedefleri ve yaklaşım:

Yeni yönetim, Hekimlik Meslek Kanunu dışında tıp eğitimi, üniversite ve aile hekimliği, intörn ve asistan hekimlerin geleceği, özlük hakları, akademik gelişim, dijital sağlık ve yapay zeka gibi alanlarda da çözüm odaklı modeller geliştirmeyi planlıyor. Kurban, HEKİMSEN’in vizyonunu şu ifadelerle özetledi: "HEKİMSEN’in yeni dönem vizyonu nettir; sorun ortaya çıktığında tepki veren değil, sorunu öngören. Yalnızca talep eden değil, çözüm modeli geliştiren. Gündemi takip eden değil, hekimlik adına gündem oluşturan bir kurumsal yapı."

Genel Kurul’a katılan delegelere, üyelere, şubelere ve emeği geçenlere teşekkür eden Kurban, "Mazbatamızı teslim aldık. Şimdi önümüzde yeni bir dönem, büyük bir sorumluluk ve gerçekleştireceğimiz hedefler var" diyerek yeni dönemin başlangıcını ilan etti.

ADİL KURBAN

ADİL KURBAN

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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