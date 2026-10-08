Hekimsen genel başkanından Vedat Bilgin'e taziye ziyareti

Ziyaretin ayrıntıları:

HEKİMSEN Genel Başkanı Uzm. Dr. Adil Kurban, acısını paylaşmak üzere AK Parti Ankara Milletvekili Prof. Dr. Vedat Bilgin'i ziyaret etti. Ziyarette Kurban, Bilgin ve ailesine başsağlığı dileklerini iletti ve merhum için dua etti.

Kurban'ın açıklaması:

Uzm. Dr. Adil Kurban ziyarete ilişkin yaptığı açıklamada, "Devletimize ve milletimize uzun yıllar önemli hizmetlerde bulunan Sayın Bakanımız Prof. Dr. Vedat Bilgin’in kıymetli annesinin vefatından büyük üzüntü duydum. Acısını yürekten paylaşıyor; merhumeye Allah’tan rahmet, Sayın Bakanımıza, ailesine ve tüm yakınlarına sabır ve başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun" dedi.

Ziyaret, Kurban'ın taziye ve dayanışma dileklerini iletmesiyle sonlandı.

HEKİMSEN GENEL BAŞKANI UZM. DR. ADİL KURBAN, AK PARTİ ANKARA MİLLETVEKİLİ PROF. DR. VEDAT BİLGİN'E ANNESİNİN VEFATI DOLAYISIYLA TAZİYE ZİYARETİNDE BULUNDU.