Helal ekonominin büyüklüğü ve gelecek öngörüleri:

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Dünya Helal Zirvesi ve Helal Expo 2026'da yaptığı konuşmada, küresel helal ekonomi tüketim hacminin 2024'te yıllık yüzde 7 artışla 2,6 trilyon dolara ulaştığını açıkladı. Bakan Bolat, bu büyüme trendinin devam etmesi halinde "2029 sonuna kadar helal ekonominin hacminin 3,5 trilyon doları aşması tahmin edilmektedir"" değerlendirmesinde bulundu.

Bolat, dünya genelinde yaklaşık 2 milyar Müslüman bulunduğunu, bu rakamın dünya nüfusunun yaklaşık yüzde 25'ini oluşturduğunu ve 2030 yılına kadar 540 milyon genç Müslümanın küresel Müslüman nüfus içindeki payının artacağının beklendiğini belirterek, bunun tüketim dinamikleri üzerinde belirleyici olacağını vurguladı.

İslam İşbirliği Teşkilatı ilişkileri ve ticaret verileri:

Bakan, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) üyesi 57 ülkenin geçen yıl dünya ekonomisinde ortalama yüzde 4,1 büyüme kaydettiğini, dünya ortalamasının ise yüzde 3,4 olduğunu hatırlattı. İİT üyesi ülkelerin toplam milli gelirlerinin yaklaşık 10 trilyon dolar düzeyinde olduğunu aktardı.

57 ülkenin birbirleriyle gerçekleştirdiği dış ticaretin toplamının 979 milyar dolar olduğunu ve bunun bu ülkelerin toplam dış ticaretinin yüzde 19,5'ini oluşturduğunu söyleyen Bolat, "Bu da şu anlama gelmekte: 57 İslam ülkesinin dünya milli gelirinde yaklaşık 5 trilyon dolar civarında bir payı bulunmaktadır" ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin hedefleri ve akreditasyon çalışmaları:

Bakan Bolat, Türkiye'nin İİT üyesi ülkelerle yıllık dış ticaretinin geçen yıl 136,5 milyar dolar'a yükseldiğini; bu yılın ilk 10 ayında ise ticaretin 122,8 milyar dolar'a çıktığını ve bu rakamın 10 aylık kıyaslamada yaklaşık yüzde 10 artışa denk geldiğini belirtti. Bolat, İslam ülkeleriyle dış ticareti geliştirme politikasına ilişkin olarak 2028 sonuna kadar bu ülkelerin Türkiye'nin toplam ticaretindeki payını yüzde 30'a çıkarmayı hedeflediklerini kaydetti.

Helal ürün ve hizmetlerde güvenilirlik ile standardizasyonun önemine dikkat çeken Bolat, Türkiye'nin 2017'de helal belgelendirme faaliyetlerinde standartlaşma ve güvenilirliği artırmak üzere Helal Akreditasyon Kurumu (HAK)'ı kurduğunu söyledi. Bolat, "HAK 2017'den sonra teşkilatlandı ve 2022 yılında geliştirilen mevzuat değişikliği ile helal belgesi verecek kuruluşların akreditasyon merkezi olarak görevini sürdürmektedir" şeklinde konuştu.

HAK'ın uyguladığı standartların İslam İşbirliği Teşkilatı'nın kabul ettiği SMIIC standartları olduğunu belirten Bakan, standardizasyon, metroloji ve akreditasyon alanında ortak bir kalite ve helal altyapısı oluşturmanın hedeflendiğini ifade etti. Ayrıca Bolat, İslami finans sektörünün ayrı bir işlem olarak ulaştığı seviyesinin de 6 trilyon dolara vardığını vurguladı.

Ticaret Bakanı Bolat: "Dünyada helal ekonomisinin büyüklüğü 2,6 trilyon dolara ulaştı"