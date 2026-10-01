Helikopterlerle harmandalı ve zeybek: Şanlıurfa semalarında Çelik Kanatlar'ın gösterisi

Şanlıurfa semalarında eşsiz bir helikopter şöleni

TEKNOFEST Güneydoğu kapsamında Şanlıurfa GAP Havalimanı'nda düzenlenen gösteride, Jandarma Havacılık Komutanlığı'na bağlı Çelik Kanatlar uçuş timi izleyicilere görsel bir şölen sundu. Organizasyonda jandarma envanterindeki helikopterler, halk oyunları figürleriyle havada adeta dans ederek dikkat çekti.

gösterinin ayrıntıları:

Tonlarca ağırlıktaki helikopterler, senkronize manevralarla karşılıklı harmandalı ve zeybek figürlerini canlandırdı. Helikopterlerin havada asılı kalması, birbirlerine doğru eğilip selam durması ve ritme uygun dönüşleri; pilotların hassas kumandasıyla birleşerek izleyenlere benzersiz kareler sundu.

Bu performans, ağır platformların bile çeviklik ve koordinasyonla kullanıldığını gözler önüne serdi. Jandarma pilotlarının koordinasyonu, teknik disiplin ve uçuş emniyeti standartları çerçevesinde gerçekleşti.

izleyici tepkisi ve etkinliğin anlamı:

Festival alanını dolduran binlerce vatandaş, gökyüzündeki bu gösteriyi büyük bir coşkuyla izledi ve performans anons edildiğinde alkış yağdı. Etkinlik, Milli Teknoloji Hamlesi vizyonuyla düzenlenen organizasyonun havacılık ve halk kültürünü buluşturan yüzlerinden biri olarak öne çıktı.

Çelik Kanatlar'ın sergilediği bu tür gösteriler, hem jandarma kabiliyetlerinin tanıtımına hem de toplumla kurulan bağın güçlenmesine katkı sağlıyor. Şanlıurfa'daki sunum, izleyenlere unutulmaz anlar bıraktı.

JANDARMA ÇELİK KANATLAR KARŞILIKLI HARMANDALI VE ZEYBEK OYNADI