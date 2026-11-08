Hendek'te yayla ve mahalleler karla uyanış yaşadı

kar yağışı yüksekleri beyaza çevirdi:

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından Sakarya'nın Hendek ilçesinde aralıklarla kar yağışı etkili oldu. Özellikle 1.725 rakımlı Dikmen Mahallesi ile Çiğdem Yaylası'nda başlayan yağış, gün içinde devam etti.

yağışın yayılma alanı:

Yüksek kesimlerde oluşan beyaz örtü, gece saatlerinde etkisini genişleterek Dikmen, Aksu, Göksu, Yeni Yayla ve Kurtuluş mahalleleri'ni de beyaza bürüdü. Bölgede aralıklarla süren yağış yer yer zeminde görünür kar tabakası oluşturdu.

sabah manzaraları ve yerel görüntü:

Sabah saatlerinde karla kaplanan mahallelerde güzel manzaralar ortaya çıktı; sokaklar ve yayla etekleri beyaz örtüyle kaplandı. Görüntüler, ilçenin yüksek kesimlerinde etkili olan soğuk havanın izlerini yansıttı.

HENDEK İLÇESİNDE ETKİLİ OLAN KAR YAĞIŞI, YÜKSEK KESİMLERİN ARDINDAN BAZI MAHALLELERDE DE ETKİSİNİ GÖSTERDİ.