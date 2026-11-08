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Her adımda tarih: Tavium'un bulunduğu Büyüknefes köyünde medeniyet izleri

Yozgat'ın Büyüknefes köyünde Frig, Hitit, Roma ve Bizans dönemlerine ait taşınabilir ve mimari kalıntılar köy genelinde korunuyor ve sergileniyor.

GİRİŞ: 08 Kasım 2026 - 09:11

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EDİTÖR: Hazal Tunç

Her adımda tarih: Tavium'un bulunduğu Büyüknefes köyünde medeniyet izleri

Yozgat merkezine yakın bir arkeolojik peyzaj

Yozgat merkeze bağlı Büyüknefes köyü, Galatların başkenti olarak bilinen Tavium Antik Kenti'nin yer aldığı alan olması nedeniyle çok katmanlı bir tarih barındırıyor. Köyde, Frig, Hitit, Roma ve Bizans gibi farklı medeniyetlere ait izler günlük yaşam alanlarının içinde kendini gösteriyor.

Köyün dört bir yanına dağılmış kalıntılar:

Çeşmelerden bahçe duvarlarına, tarlalardan mezarlıklara kadar uzanan alanlarda tarihi taş ve kalıntılara rastlanıyor. Bazı taşlar zaman içinde mezar taşı veya yapı malzemesi olarak yeniden kullanılmış; bu durum köyün mirasının hem sürekliliğini hem de işlevsel dönüşümünü ortaya koyuyor.

Köy halkı, bu yaygın dağılım nedeniyle antik dönemlere ait parçaları sıkça gözlemliyor; cami bahçesi gibi beklenmedik noktalarda bile tarihsel izlere rastlamak mümkün oluyor.

Koruma çabaları ve koleksiyonlaştırma:

Büyüknefes sakinleri, ortaya çıkan eserlerin zarar görmemesi için duyarlı davranıyor ve köyün Yozgat yönünden girişinde oluşturulan açık hava müzesinde çevreden toplanan taş ve kalıntıları sergiliyorlar. Bu sergileme, yerel belleğin görünür kılınmasına ve eserlerin yerinde korunmasına katkı sağlıyor.

Köy halkının koruma yaklaşımına somut bir örnek de Ömer Seyhan'ın davranışı: Ailesinden kalan ve evlerinde uzun yıllar muhafaza edilen tarihi bir küpün zarar görmemesi için müzeye bağışlandığını aktarıyor. Seyhan, "Bu küp, bizim dedemizin evindeydi. Yıllar önce onların babaları bağlarında çalışırken bulmuşlar. Onu getirmişler. Eskiden culhalık derler, halının dokunduğu yer, tandırlığın içerisine muhafaza etmişler. Bir asrı geçkindir dedemin evindeydi. Ondan sonra biz inşaatımız vardı. Bunu müze müdürlüğü ile görüştük. Zarar görmesin diye müzemize bağış yaptık" diyerek bağış sürecini ve korunma kaygısını özetliyor.

Köydeki gündelik kullanımda görülen tarihi kalıntılar, hem bölgenin zengin geçmişine işaret ediyor hem de yerel toplumun bu mirasa nasıl sahip çıktığını gösteriyor. Açık hava müzesi ve bireysel bağışlar, Büyüknefes'teki arkeolojik hafızanın korunmasında kritik rol oynuyor.

Yozgat’ın bu köyünde her adımda tarihle karşılaşılıyor

Yozgat’ın bu köyünde her adımda tarihle karşılaşılıyor

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

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