Filipinler'deki konferansta yapılan açıklamalar

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Filipinler'de Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ve Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) iş birliğiyle düzenlenen "Çocuklara Yönelik Şiddetin Sona Erdirilmesi Konulu İkinci Küresel Bakanlar Konferansı"na katıldı. Konferans kapsamında gerçekleştirilen Bakanlar Düzeyinde Taahhüt Açıklama Oturumu'nda Türkiye'nin çocuklara yönelik şiddetin önlenmesi ve çocuk koruma sisteminin güçlendirilmesine ilişkin yeni taahhütleri kamuoyuyla paylaşıldı.

Koruyucu ve onarıcı yaklaşımlar:

Göktaş, "Her çocuğun şiddetten uzak, güvenli bir ortamda büyümesi ortak sorumluluğumuzdur" sözleriyle taahhütlerin temel amacını özetledi. Çocuk adalet sisteminde damgalanmayı önlemeye yönelik koruyucu ve onarıcı yaklaşımların güçlendirileceğini belirtti ve kurumlar arası iş birliğini geliştirerek çocukların ihtiyaçlarına uygun hizmetlere yönlendirilmelerinin sağlanacağını vurguladı. Bakan, "Önceliğimiz, mümkün olan her durumda çocukları kendi aileleri yanında desteklemektir" ifadesini kullandı.

Koruyucu aile, destek hizmetleri ve dijital güvenlik:

Bakan Göktaş, ailesi yanında bakımı sağlanamayan çocukların güvenli bir aile ortamında büyüyebilmesi için koruyucu aile hizmetlerinin çeşitlendirileceğini ve niteliğinin artırılacağını söyledi. Ebeveyn kaybı yaşayan çocukların yalnızca ekonomik olarak değil, sosyal destek, psikososyal destek ve danışmanlık hizmetlerine de erişiminin güçlendirileceğini aktardı.

Şiddet, ihmal ve istismar risklerinin erken tespiti ve önlenmesi amacıyla çocuklara ve ailelere yönelik koruyucu ve önleyici hizmetlerin yaygınlaştırılacağını; bu çalışmaların kamu kurumları, yerel yönetimler, üniversiteler, sivil toplum kuruluşları ve uluslararası ortaklarla birlikte yürütüleceğini belirtti. Ayrıca çocukların dijital ortamlardaki güvenliğine ilişkin taahhütlerde bulunarak, şiddet, istismar, sömürü ve zorbalık risklerine karşı koruyucu ve önleyici hizmetler geliştirileceğini ve çocuk dostu dijital ortamların güçlendirileceğini ifade etti. Göktaş, bu taahhütleri günlük yaşama yansıyan somut adımlara dönüştürme kararlılığını yineledi.

AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANI MAHİNUR ÖZDEMİR GÖKTAŞ, FİLİPİNLER'DE DÜZENLENEN ÇOCUKLARA YÖNELİK ŞİDDETİN SONA ERDİRİLMESİ KONULU İKİNCİ KÜRESEL BAKANLAR KONFERANSI'NDA KONUŞTU