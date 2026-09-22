Her üç saniyede yeni demans vakası: artan yük ve toplumun sınavı

Demans yükü küresel ölçekte hızla büyüyor

Bozüyük Devlet Hastanesi Nöroloji Uzmanı Uzm. Dr. Birsen Beyazıt, demansın ve özellikle Alzheimer hastalığının dünya genelinde giderek artan bir sağlık sorunu olduğunu vurguladı. Uz. Dr. Beyazıt’a göre Alzheimer, beyin hücrelerinin zamanla zarar görmesiyle gelişen, kronik ve ilerleyici bir tablo olup bireylerin konuşma, karar verme ve günlük yaşam işlevlerinde geri dönüşümsüz kayıplara yol açabilmektedir.

Uz. Dr. Beyazıt, tüm demans vakaları içinde Alzheimer hastalığının en yaygın neden olduğunu ve vakaların yaklaşık %60-70