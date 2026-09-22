Her yıl takım değişse de başarı sürüyor: ABRA, TEKNOFEST'te 10 final ve 2 derece

ABRA topluluğu TEKNOFEST’te 10 kategoride finale kaldı:

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi bünyesindeki ABRA Öğrenci Topluluğu, TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nde önemli bir başarıya imza attı. Topluluk, insansız hava araçları (İHA), denizaltı ve insansız deniz aracı gibi alanlarda geliştirdiği projelerle bu yıl 10 farklı kategoride finalist olarak adını duyurdu. Yarışmalara yurt içinde 10, yurt dışında 1 ekip ile katılan ABRA, Sürü İHA ve Savaşan İHA kategorilerinde Türkiye üçüncülüğü elde etti.

Sürdürülebilir başarı ve takım dinamiği:

ABRA Takım Başkanı Yunus Emre Kutlu, ekibin 6 yıllık geçmişi ve sahadaki sürekliliğinin altını çizdi. Kutlu, şu an ekipte 100 aktif üye bulunduğunu belirterek sürdürdükleri misyonu savunma sanayisine nitelikli mühendisler kazandırmak şeklinde özetledi. Kutlu, Sürü İHA yarışmasında üç yıldır, Savaşan İHA yarışmasında ise iki yıldır üst üste dereceye girdiklerini vurguladı ve "her sene takım değişiyor fakat ABRA ismi sürekli dereceye giriyor" sözleriyle başarının kurumlaşmış bir refleks olduğunu ifade etti.

Sürü İHA kategorisinde ekiplerin otonom sürü formasyonu, sürü navigasyonu ve birbirleriyle tam otonom haberleşme kurarak görevleri icra etmesi bekleniyor. ABRA bu gereksinimleri karşılayarak yarışmada üçüncülük elde etti. Savaşan İHA kategorisinde ise otonom hava-hava harp muharebesi senaryolarında rakip uçağı yazılımsal olarak 4 saniyelik kilitlenme ile etkisiz hale getirme ve kamikaze görevi gibi görevleri başarıyla tamamlayarak yine üçüncü oldu.

Teknik hedefler ve yerlileştirme çalışmaları:

Takımın odak noktalarından biri elektronik bileşenlerde dışa bağımlılığı azaltmak. Kutlu, ekiplerin geliştirdiği yerli uçuş kontrol kartı ile bu alanda ilk adımları attıklarını ve kartı bir araçta denediklerinde başarılı sonuç aldıklarını aktardı. Ayrıca yerli GPS sistemleri üretme ve araçlarda kullanılan komponentleri tamamen yerlileştirme hedefi açıkça belirtildi. Kutlu, araçların yazılımlarının tamamen ekibe ait olduğunu ancak elektronik bileşenlerde hâlâ dışa bağımlılık bulunduğunu, bu açığı kapatmayı amaçladıklarını söyledi.

Mekatronik Mühendisliği 4. sınıf öğrencisi ve ABRA Başkan Yardımcısı Selman Demirtaş, takıma katılma sürecini ve teknik zorlukları anlattı. Demirtaş, sistem mühendisliği yaklaşımıyla yarışma isterlerine uygun ana yapı taşlarını oturttuklarını belirtti. Özellikle yarışma şartları kapsamında örneğin aracın 5 kilogram faydalı yük kapasitesi gibi gereksinimlerin motor, pervane ve batarya konfigürasyonunu belirlemede zaman alan ve yüksek mühendislik gerektiren problemler oluşturduğunu aktardı.

Takımın başarısında üniversite yönetiminin ve danışman hocaların desteğinin büyük rol oynadığı vurgulandı. Demirtaş, "Burada çok büyük bir ekosistem var" diyerek kurum içi destek ve tecrübe paylaşımının önemine dikkat çekti.

Üniversitenin değerlendirmesi ve gelecek perspektifi:

SUBÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, ABRA'nın yarışmalarda elde ettiği performansı değerlendirirken öğrencilerin teorik bilgilerini pratiğe dönüştürmelerine ve fikirlerini ürüne çevirmelerine dikkat çekti. Rektör, öğrencilerin danışman hocalarla birlikte fikirden üretime, yazılımdan sisteme uygulanmasına kadar tüm süreçleri gerçekleştirdiklerini söyleyerek bunun özgüven kazandırdığını belirtti.

Prof. Dr. Sarıbıyık, üniversitenin öğrencileri sürekli desteklediğini ve bu başarıların ticarileşme süreçlerine katkı verdiğini ifade etti. Ayrıca ABRA ekibinden çıkan 6 arkadaşın savunma sanayinde büyük firmalarda çalışıyor olmasının, topluluğun hem eğitim hem de istihdam açısından ne denli etkili olduğuna dair somut bir gösterge olduğu kaydedildi.

ABRA Öğrenci Topluluğu, hem yarışma sonuçları hem de geliştirdikleri yerli teknolojilerle sürdürülebilir başarıyı hedeflemeye devam ediyor. Takımın yakın hedefleri arasında komponentlerde tam yerlileşme ve geliştirilen ürünlerin daha geniş uygulamalarda kullanılabilir hale getirilmesi bulunuyor.

SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (SUBÜ) BÜNYESİNDE FAALİYET GÖSTEREN ABRA ÖĞRENCİ TOPLULUĞU, TEKNOFEST HAVACILIK, UZAY VE TEKNOLOJİ FESTİVALİ'NDE SÜRÜ İHA VE SAVAŞAN İHA KATEGORİLERİNDE TÜRKİYE 3'ÜNCÜSÜ OLARAK BAŞARIYA İMZA ATTI.