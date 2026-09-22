Hereke mevkisinde direksiyon hakimiyetinin kaybolduğu kazada otomobil takla attı

Kaza yerinde ilk bilgiler:

Kocaeli'nin Hereke mevkisinde, seyir halindeki bir otomobilin kontrolden çıkarak takla attığı bildirildi. Olay, D-100 kara yolunda gerçekleşti.

Olayın gelişimi:

Edinilen bilgiye göre, sürücüsü ve plakası henüz öğrenilemeyen otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolda takla attı. Kazayı gören çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye müdahale ekipleri yönlendirildi.

Müdahale ve soruşturma:

Kaza sonrası bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi; olay yerinde ilk kontroller yapıldı. Hasar gören araç, çekici yardımıyla yoldan kaldırılırken, polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.

KOCAELİ D100 KARAYOLU'NDA SEYİR HALİNDE OLAN OTOMOBİL, TAKLA ATARAK TERS DURDU.