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Hereke mevkisinde direksiyon hakimiyetinin kaybolduğu kazada otomobil takla attı

Kocaeli'nin Hereke mevkisinde D-100 kara yolunda sürücüsünün hakimiyeti kaybolan otomobil takla attı; sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

GİRİŞ: 22 Eylül 2026 - 16:15

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Hereke mevkisinde direksiyon hakimiyetinin kaybolduğu kazada otomobil takla attı

Kaza yerinde ilk bilgiler:

Kocaeli'nin Hereke mevkisinde, seyir halindeki bir otomobilin kontrolden çıkarak takla attığı bildirildi. Olay, D-100 kara yolunda gerçekleşti.

Olayın gelişimi:

Edinilen bilgiye göre, sürücüsü ve plakası henüz öğrenilemeyen otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolda takla attı. Kazayı gören çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye müdahale ekipleri yönlendirildi.

Müdahale ve soruşturma:

Kaza sonrası bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi; olay yerinde ilk kontroller yapıldı. Hasar gören araç, çekici yardımıyla yoldan kaldırılırken, polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.

KOCAELİ D100 KARAYOLU&#039;NDA SEYİR HALİNDE OLAN OTOMOBİL, TAKLA ATARAK TERS DURDU.

KOCAELİ D100 KARAYOLU'NDA SEYİR HALİNDE OLAN OTOMOBİL, TAKLA ATARAK TERS DURDU.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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