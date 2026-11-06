Dolar 50,1536 +0,06%
Euro 56,1320 -0,08%
Bist 11.274,50 -0,52%
Altın Gram 6.554,87 -1,18%
EUR/USD 1,1188 -0,27%
Brent Petrol 99,05 +0,77%
--°

Herzog pazar günü Eisenkot'u hükümeti kurma göreviyle görevlendirmeyi planlıyor

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, 67 milletvekilinin desteğini alan Gadi Eisenkot'u pazar günü hükümeti kurma göreviyle görevlendireceğini duyurdu.

GİRİŞ: 06 Kasım 2026 - 00:03

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Merve Çelik

Herzog pazar günü Eisenkot'u hükümeti kurma göreviyle görevlendirmeyi planlıyor

Herzog pazar günü Eisenkot'u görevlendirmeyi planlıyor

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, hükümeti kurma görevini, 67 milletvekilinin güvenini sağladığı bildirilen Yashar Partisi lideri Gadi Eisenkot'a pazar günü vereceğini açıkladı. Herzog, Knesset'teki tüm siyasi gruplarla yürüttüğü istişareler sonrası bu yönde bir öneri aldığını belirtti.

meclisteki sayı dengesi ve ittifaklar:

Knesset'te toplam 120 sandalyenin bulunduğu parlamento dağılımında, Başbakan Binyamin Netanyahu liderliğindeki blok 27 Ekim seçimlerinde 53 sandalye elde etmiş, Netanyahu'nun rakibi Eisenkot ile aynı çizgideki partiler ise 48 sandalye kazanmıştı. Bu sonuçlar, iki liderden hiçbirinin tek başına çoğunluğu yakalayamadığını ortaya koyuyor.

Seçimlerdeki bir diğer dikkat çekici gelişme, İsrail'deki Arapları temsil eden partilerin toplam sandalye sayısını yaklaşık iki katına çıkararak 19 sandalyeye ulaşması oldu. Bu artış, parlamentoda denge unsuru olarak rol oynadı. Ancak hem Netanyahu hem de Eisenkot seçim öncesinde Arap partileriyle iş birliği yapmayacaklarını açıklamıştı.

Ortaya çıkan tabloya rağmen, Arap partilerinden oluşan Ortak Liste ittifakı hükümeti kurma görevi için Eisenkot'u destekleme kararı aldığını duyurdu; kararın, "İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve hükümetinin yeniden iktidara gelmesini önlemeye yönelik kamuoyu talebi" üzerine alındığı belirtildi.

Herzog'un arabuluculuk çabası:

Herzog, istişarelerin sonuçlarını değerlendirirken bloklar arasındaki ve blokların kendi içindeki karşılıklı vetoların durumu tam netleştirmediğini vurguladı. Cumhurbaşkanı, "İstişarelerin sonuçları açık görünüyor. Ancak yasaların bana verdiği yetki, hükümeti kurma kapasitesine sahip olan kişiyi belirlemek. Bloklar arasındaki ve blokların kendi içindeki karşılıklı vetolar göz önüne alındığında, bu durum henüz tam olarak netlik kazanmış değil" ifadelerini kullandı.

Herzog, parti liderleriyle doğrudan görüşmeler yaparak mevcut durumu netleştirmeye çalışacağını ve partileri iletişime teşvik edeceğini söyledi. Cumhurbaşkanı, amaçlarının İsrail halkı için istikrarlı ve işleyen bir hükümet kurmak olduğunu belirterek pazar günü görevlendirmeyi planladığını açıkladı.

Bu gelişme, Knesset içindeki bloklar ve veto eğilimleri nedeniyle izlenecek siyasi sürecin kritik bir aşamaya girdiğine işaret ediyor; Eisenkot'a verilecek görev, gelecek müzakereler ve olası koalisyon arayışlarının başlangıcı niteliğinde olacak.

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, hükümeti kurma görevi için 67 milletvekilinin desteğini alan...

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, hükümeti kurma görevi için 67 milletvekilinin desteğini alan Yashar Partisi lideri Gadi Eisenkot'u pazar günü başbakan olarak görevlendirmeyi planladığını açıkladı.

Merve Çelik

Merve Çelik

 Politika & Dijital Medya Editörü

Dijital medya haberciliği deneyimiyle güncel siyasi söylemleri ve canlı yayın akışlarını derleyip yayına hazırlıyor.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Vezirköprü sivil toplumuyla il statüsü için ortak hamleye hazırlanıyor
images

Türkiye'ye iki uluslararası ödül: Aydın-Denizli Otoyolu ve Yusufeli Merkez Viyad...
images

Sayıştay raporu Sinop belediyesinde 26 usulsüzlük tespit etti
images

Sayıştay raporu: Altınordu Belediyesi'nin doğrudan temin uygulamaları ve 20 mily...

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Orman sağlığı için kapsamlı adım: Canibek Yaylası'nda 1,5 milyon fidan hedefi

Minik eller Silifke'nin yanan topraklarını fidanlarla yeniden yeşertiyor

Shakespeare'in 'On İkinci Gece'si kocaeli sahnesinde yeni bir dille buluşuyor

Kuşadası'ndaki silahlı saldırıda iki şüpheli tutuklandı

TREND HABERLER

Karadeniz'de yılın enleri töreni Rize İyideri'nde gerçekleşti

Alaturka’nın yıldızları Bursa’da nostalji ve türkü buluşması yaşattı

Çorum'da cumhuriyet bayramı coşkusu Eypio konseriyle taçlandı

Gelecek anahtarda umut millette diyen Kaya, partinin ikinci yılını değerlendirdi

Peradi Ensemble'den kültürleri buluşturan akşam

Tarkan'dan COP31'e çağrı: 'Wake Up' ile iklim için uyanış

Bilecik meclisinde tartışılan Sefo konseri 4 milyon liraya mal oldu

Ahlat'ta soğuk hava balık tezgâhlarına hareket getirdi