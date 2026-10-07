Hesaptan kaçış yok: milletin hakkına girenler mahkemede ve Mahkeme-i Kübra’da hesap verecek

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Kongre Merkezi’nde düzenlenen AK Parti Milletvekilleri ile Yasama Yılı Açılış Toplantısı’nda konuştu. Konuşmasında partinin millete hizmetteki kararlılığını vurgulayan Erdoğan, bıkmadan usanmadan geceyi gündüze katarak hizmete devam edeceklerini söyledi. Sağlık sorunlarına rağmen TBMM Başkanvekilliği görevini yaklaşık 3,5 yıl sürdüren ve sonrasında istifa eden Bekir Bozdağ’a teşekkür etti ve görevi devralacak AK Parti Tokat Milletvekili Yusuf Beyazıt’a başarılar diledi.

Yeni yasama yılı ve iş birliği

Erdoğan, yeni yasama yılında Meclis önünde yoğun bir çalışma takvimi bulunduğunu belirtti ve Cumhur İttifakı ortağı MHP ile istişare ve iş birliği içinde gelecek 10 aydan en verimli şekilde istifade edileceğini ifade etti. Partinin milletle gönül ve gelecek birliği içinde olduğunu söyleyen Erdoğan, teşkilat ve milletin umudunun korunmasını istediklerini kaydetti.

Ekonomide güncel veriler ve hedeflere ilişkin değerlendirme

Ekonomiye dair verileri paylaşan Erdoğan, Türkiye İhracatçılar Meclisi tarafından açıklanan eylül ayı dış ticaret rakamlarına göre eylülde ihracatın bir önceki yılın aynı ayına kıyasla yüzde 15,4 artışla 26 milyar dolar olduğunu aktardı. Dokuz aylık ihracatın yüzde 5,2 artışla 211 milyar dolara, 12 aylık ihracatın ise 283,7 milyar dolara ulaştığını, yıllıklandırılmış mal ve hizmet ihracatının toplamının yaklaşık 410 milyar dolara yaklaştığını söyledi. Erdoğan, 2002 yılında 36 milyar dolarla devraldıkları ihracatı 284 milyar dolar seviyesine çıkarmış olmaktan bahtiyarlık duyduklarını ve 2026 hedeflerine ulaşmayı umduklarını ifade etti.

İstihdam ve enflasyon görünümü

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine atıfta bulunan Erdoğan, 15 yaş ve üzeri işsiz sayısının Ağustos ayında bir önceki aya göre 106 bin azalarak 2 milyon 740 bin kişi olduğunu, işsizlik oranının 0,3 puan düşüşle yüzde 7,8 seviyesine gerilediğini açıkladı. 15-24 yaş grubundaki işsizlik oranının yüzde 13 olarak gerçekleştiğini ve istihdamın Ağustos’ta 136 bin artışla 32 milyon 507 bin kişiye ulaştığını belirtti. Enflasyon cephesinde eylülde aylık TÜFE artışının yüzde 1,84, ÜFE artışının yüzde 2,07 olduğunu; yıllık enflasyonun yüzde 29,73’e gerileyerek son 5 yılda ilk kez yüzde 30’un altına indiğini ifade etti. Erdoğan, hizmet enflasyonunun Mart 2020’den, kira enflasyonunun ise Ekim 2022’den bu yana en düşük seviyeye gerilediğini ve özellikle kira, eğitim ile gıda fiyatlarındaki gerilemeden memnuniyet duyduklarını söyledi. Merkez Bankası hesaplarına göre savaşın enflasyona yıllık etkisinin yaklaşık 7 puan bandında olduğuna da dikkat çekti.

Sermaye piyasaları, fon krizi ve hukuki adımlar

Erdoğan, sermaye piyasalarında yaşanan gelişmelere ilişkin kararlılıkla adımlar atıldığını belirterek meselenin öncelikle hukuki boyutu olduğuna vurgu yaptı. Yargının Anayasa ve mevzuat çerçevesinde gereğini yapacağına işaret eden Erdoğan, milletin hakkına girenlerin, haksız kazanç sağlayanların, tamahkârlık ve sahtekarlık yapanların hem Türk mahkemelerine hem de Mahkeme-i Kübra’da Yaradan’a hesap vereceğini söyledi. Ekonominin aktörlerinin de konunun takipçisi olduğunu ifade eden Erdoğan, vatandaşların birikimlerinin bir an önce ödenmesi için gerekli idari ve yasal süreçlerin işletildiğini, Cumhurbaşkanı Yardımcısı başkanlığındaki Fon Koordinasyon Kurulu’nun birincil gündeminin meselenin çözülmesi olduğunu aktardı. Devlet Denetleme Kurulu’nun da konuyu tüm boyutlarıyla incelediğini ve küçük bir ihmale dahi göz yumulmayacağını vurguladı.

Siyasi sorumluluk, ahlak ve parti ilkeleri

Meselenin idari ve siyasi boyutunda yükün kendilerinin omuzunda olduğunu belirten Erdoğan, AK Parti’nin kuruluşundan bu yana siyasetin tek limanı olarak ahlakı benimsediklerini söyledi. 24 yıl boyunca partiyi yozlaşma ve çürümeden uzak tuttuklarını, vicdan, etik ve inançtan taviz verilmediğini ifade etti. Söylenti, iftira ve karalama kampanyalarına rağmen partinin milletin çizdiği istikamette hareket ettiğini belirten Erdoğan, Tayyip Erdoğan olarak kendisinin ve dava arkadaşlarının gerekeni yapacaklarını vurguladı.

Belediyecilik anlayışı ve yeni katılımlar

AK Parti’nin belediyecilik tecrübesine de değinen Erdoğan, 1994 yerel deneyiminden başlayarak 783 bin kilometrekarenin tamamını kucaklayan bir hizmet anlayışı geliştirdiklerini söyledi. Belediyeciliğin partide millete hizmet kapısı olduğunu, şahsi menfaat aracı olmadığını ifade eden Erdoğan, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’ın partiye katılımını memnuniyetle karşıladı ve kendisine rozet taktı.

Konuşmasının sonunda Erdoğan, milletin emanetine kimin musallat olması durumunda partinin gereğini yapacağının altını çizdi ve bu badireden güçlenerek çıkacaklarını söyledi. Sermaye piyasalarının daha sağlam bir yapıya kavuşması ve küçük yatırımcının haklarının korunması yönünde atılan adımların kararlılıkla sürdürüleceğini belirtti.

CUMHURBAŞKANI VE AK PARTİ GENEL BAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN, AK PARTİ KONGRE MERKEZİ'NDE AK PARTİ MİLLETVEKİLLERİ İLE YASAMA YILI AÇILIŞ TOPLANTISI'NA KATILDI.