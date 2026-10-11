Heybeliada'da sanatoryum çevresinde yoğun duman alarmı

olayın seyri:

Adalar'da uzun süredir kapalı bulunan tarihi Heybeliada Sanatoryumunun erkekler bölümünde yangın çıktı. Ağaçlık alan içindeki yerleşkeden ve özellikle su kulesi çevresinden yükselen yoğun dumanlar çevrede paniğe neden oldu.

İhbarın ardından bölgeye çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle alevler büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü; olayda herhangi bir can kaybı veya yaralanma bildirilmedi.

soruşturma ve iddia edilen neden:

Adalar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince bölgede geniş çaplı inceleme başlatıldı. Olayla ilgili olarak, çatıya çıkarıldığı ileri sürülen bir yatağın yakılmasının yangına neden olduğu iddia ediliyor.

Emniyet yetkilileri, yangının çıkış nedeni ve olası şüphelilerin tespiti için çalışmaların sürdüğünü, soruşturmanın devam ettiğini bildirdi. Yerleşkenin uzun süredir kapalı olması nedeniyle olayın zarar tespiti ve güvenlik soruları da gündeme geldi.

HEYBELİADA SANATORYUMU'NUN KAPALI OLAN ERKEKLER BÖLÜMÜNDE HENÜZ BELİRLENEMEYEN BİR NEDENLE YANGIN ÇIKTI. AĞAÇLIK ALANDAKİ YERLEŞKEDEN YÜKSELEN YOĞUN DUMANLAR PANİĞE NEDEN OLURKEN, İTFAİYE EKİPLERİNİN HIZLI MÜDAHALESİYLE ALEVLER BÜYÜMEDEN SÖNDÜRÜLDÜ.