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Heybetepe'de sabaha karşı çıkan yangın dört evin çatısına zarar verdi

Bayburt'un Heybetepe köyünde sabaha karşı çıkan yangında dört evin çatısı zarar gördü; uykuda yakalanan bir kişi komşular tarafından tahliye edildi.

GİRİŞ: 05 Ekim 2026 - 15:56

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Heybetepe'de sabaha karşı çıkan yangın dört evin çatısına zarar verdi

olayın gelişimi:

Bayburt merkeze bağlı Heybetepe köyünde sabaha karşı bir evin bacasından çıktığı tahmin edilen yangın, kısa sürede çevredeki yapılara sıçradı. Yangını fark eden köylülerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yangına uykuda yakalanan bir kişi, komşuların müdahalesiyle evden çıkarıldı. Olayda can kaybı veya yaralanma bildirilmedi.

müdahale ve hasar:

Ekiplerin zamanında müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü ve soğutma çalışmaları yapıldı. Olayda 4 evin çatısı zarar gördü; yapısal hasarın boyutu ekiplerin incelemesiyle netleşecek.

tahliye edilenin durumu:

Dışarı çıkarılan T.H. adlı vatandaşın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Yetkililer, yangının kesin çıkış sebebinin yapılacak teknik inceleme sonucunda belirleneceğini bildirdi.

HEYBETEPE KÖYÜNDE ÇIKAN YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ

HEYBETEPE KÖYÜNDE ÇIKAN YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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