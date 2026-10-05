Heybetepe'de sabaha karşı çıkan yangın dört evin çatısına zarar verdi

olayın gelişimi:
Bayburt merkeze bağlı Heybetepe köyünde sabaha karşı bir evin bacasından çıktığı tahmin edilen yangın, kısa sürede çevredeki yapılara sıçradı. Yangını fark eden köylülerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yangına uykuda yakalanan bir kişi, komşuların müdahalesiyle evden çıkarıldı. Olayda can kaybı veya yaralanma bildirilmedi.
müdahale ve hasar:
Ekiplerin zamanında müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü ve soğutma çalışmaları yapıldı. Olayda 4 evin çatısı zarar gördü; yapısal hasarın boyutu ekiplerin incelemesiyle netleşecek.
tahliye edilenin durumu:
Dışarı çıkarılan T.H. adlı vatandaşın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Yetkililer, yangının kesin çıkış sebebinin yapılacak teknik inceleme sonucunda belirleneceğini bildirdi.
HEYBETEPE KÖYÜNDE ÇIKAN YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ
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