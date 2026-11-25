Heyelan Ağasar deresinin yatağını kapattı, Beşikdüzü-Şalpazarı yolu ulaşıma kapandı

Trabzon'da dünden bu yana etkili olan sağanak yağışların ardından Beşikdüzü ilçesi Yeşilköy mevkiinde bugün öğle saatlerinde bir heyelan meydana geldi. Heyelan sonucunda yamaçtan kopan toprak, Ağasar Deresinin yatağını tıkayınca dere taştı ve çevredeki ulaşımı doğrudan etkiledi.

oluşan hasar ve kayıplar:

Olayda dere sularının yol üzerine taşmasıyla Şalpazarı ile Beşikdüzü ilçelerini birbirine bağlayan karayolu trafiğe kapandı. Heyelanda 2 ev zarar görürken, yıkılan evde kimsenin olmadığı öğrenildi. Ayrıca heyelanda 3 küçükbaş hayvan telef oldu. Yetkililerce bildirilen bu sayılar, bölgedeki ilk tespitlere dayanmaktadır.

müdahale ve ulaşım:

Dere yatağından çıkan suların yol seviyesinden akması nedeniyle ulaşım aksadı ve iş makineleriyle yürütülen yol açma çalışmaları su seviyesinin yüksek olması sebebiyle güçlükle ilerliyor. Bölgede yapılan çalışmalar, öncelikle yolu güvenli hale getirmeye ve derenin akışını yeniden sağlamaya odaklanıyor.

Yaşanan afetin boyutu ve sahadaki durum, ekiplerin çalışmalarını yönlendirmesi için havadan da görüntülendi; görüntüler bölgedeki su taşkını ve heyelanın etkisini net şekilde ortaya koydu.

Heyelan nedeniyle Ağasar Deresi taştı: Yaşanan afetin boyutu böyle görüntülendi