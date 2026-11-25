Ardeşen'de grup yolunda heyelan

Rize'nin Ardeşen ilçesine bağlı Tunca Beldesi ile Bayırcık köyü arasındaki grup yolunda yamaçtan kopan toprak kütlesi nedeniyle ulaşım durdu.

Olayın detayları:

Edinilen bilgiye göre yamaçtan kopan toprak kütlesi yol üzerinde birikerek güzergahı kapattı ve Tunca ile Bayırcık arasındaki grup yolu ulaşıma kapandı. Bölgeden gelen ihbar üzerine ilgili ekipler olay yerine yönlendirildi.

Güvenlik ve müdahale çalışmaları:

Yerel yetkililer, ekiplerin kısa süre içerisinde müdahaleye başlayacağını ve yürütülecek çalışmaların ardından yolun yeniden trafiğe açılmasının beklendiğini bildirdi.

RİZE’NİN ARDEŞEN İLÇESİNDE MEYDANA GELEN HEYELAN NEDENİYLE TUNCA BELDESİ İLE BAYIRCIK KÖYÜ ARASINDAKİ GRUP YOLU ULAŞIMA KAPANDI