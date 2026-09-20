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Heyelan gecesi camdan kurtuluş: Pazar'da 6 kişilik aile son anda çıkarıldı

Rize'nin Pazar ilçesinde yamaçtan kopan toprak iki katlı evi vurdu; balçıkla dolan evde mahsur kalan 6 kişilik aile pencereden çıkarılarak güvenliğe sevk edildi.

GİRİŞ: 20 Eylül 2026 - 14:04

GÜNCELLEME: 20 Eylül 2026 - 14:05

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Heyelan gecesi camdan kurtuluş: Pazar'da 6 kişilik aile son anda çıkarıldı

İkiztepe mahallesinde gece yarısı heyelan paniği

Rize genelinde akşam saatlerinde etkili olan şiddetli sağanak yağış, Pazar ilçesinin İkiztepe Mahallesi'nde yamaçtan kopan toprak kütlesinin iki katlı bir konuta çarpmasına yol açtı. Çarpmanın etkisiyle binanın çatısı kayarken, evin içi çamur ve balçıkla doldu. Olayda evde bulunan 6 kişilik aile, yakınlarının yardımıyla pencereden çıkartılarak güvenli bölgeye sevk edildi.

Evde yaşananlar ve kurtarma anı:

Evde yarıcı olarak çalışan Nihat ve Derya Dağdelen çifti ile Pank ailesine ait dört çocuk uykudayken gelen gürültüyle uyandı. Dışarıya bakan çift, yoldan toprak aktığını ve çatı bölümünün çöktüğünü gördü. Kapıların balçıkla dolması nedeniyle açılamaması üzerine kayınpederi ve kayınvalidesi aile fertlerini pencereden çıkardı; önce 4 çocuk, ardından çift güvenli bölgeye alındı. Mahalle muhtarının koordinasyonuyla bölgeye sevk edilen ekipler müdahalede bulundu.

aile ve ev sahibinin sözleri:

Olay anında evde olduğunu söyleyen Nihat Dağdelen, "Evde eşim ve çocuklarımla birlikte altı kişiydik. O akşam uyuyorduk, bir gürültü duyduk... Ondan sonra kayınpederim geldi, bizi camdan çıkardı. Korktuk ya, oradan enkazın altından çıkamazdık da, ölürdük de yani" ifadelerini kullandı.

Ev sahibi Günay Pank ise Bursa'da olduğunu ve haber alır almaz telefonla koordine ederek yetkililere ulaşmaya çalıştığını belirtti. Pank, "Çok şükür ölüm yok. Herhangi bir vefat yaşamadık ama ev tamamen yıkılmış durumda" dedi ve evi "100 yıllık 150 yıllık" bir yapı olarak tanımlayarak duyduğu üzüntüyü dile getirdi.

Yetkililer, bölge genelinde İyidere ve Pazar ilçe merkezlerinde de balçık ve sel baskınları görüldüğünü, her iki ilçeye giriş çıkışların geçici süreyle aksadığını bildirdi. Polis, belediye ve AFAD ekipleri olay yerinde koordineli şekilde çalıştı.

Yaşananlar, bölgenin aşırı yağışlara açıklığını ve yamaç yerleşimlerinin risklerini yeniden gündeme getirdi. Aile kurtarıldıktan sonra olay yerinde yapılan ilk incelemede, yapının kullanılamaz hale geldiği tespit edildi ve bölge emniyete alınarak ek önlemler uygulandı.

RİZE&#039;NİN PAZAR İLÇESİNDE HEYELAN NEDENİYLE İÇİ BALÇIKLA DOLUP ÇATISI KAYARAK KULLANILAMAZ HALE...

RİZE'NİN PAZAR İLÇESİNDE HEYELAN NEDENİYLE İÇİ BALÇIKLA DOLUP ÇATISI KAYARAK KULLANILAMAZ HALE GELEN İKİ KATLI EVDE MAHSUR KALAN 6 KİŞİLİK AİLE, YAKINLARININ YARDIMIYLA PENCEREDEN KURTARILDI.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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