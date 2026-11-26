Valilik açıklaması:

Trabzon Valiliği, dün Beşikdüzü ilçesi Yeşilköy Mahallesi'nde meydana gelen heyelan sonrası yürütülen yol açma çalışmalarına ilişkin yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada, derenin normal yatağında akışın yeniden sağlanması ve yolun ulaşıma açılması amacıyla çalışmaların yoğun şekilde sürdüğü belirtildi.

Saha ekipleri ve araçlar:

Yapılan açıklamaya göre Karayolları ekipleri sahada 2 ekskavatör, 2 loder, 1 greyder, 3 kamyon ve 11 personel ile görevlendirildi. DSİ ekipleri ise 4 ekskavatör, 2 kamyon ve 12 personel ile çalışmalara aktif katkı sağlıyor. Bu koordinasyonla derenin yatağının açılmasına öncelik verildiği vurgulandı.

Köprü ve yolun durumu:

Köprü üzerindeki rüsubatın temizlenmesi sonrası yapılan gözlemsel değerlendirmede köprüde yoğun bir hasar oluşmadığı tespit edildi. Valilik, mevcut çalışmaların seyriyle yolun bugün akşam saatlerine doğru yeniden ulaşıma açılmasının öngörüldüğünü bildirdi.

Yetkililer, çalışmaların güvenlik önlemleri gözetilerek ve ulaşımın güvenli şekilde sağlanması amacıyla sürdürüldüğünü kaydetti.

TRABZON VALİLİĞİ DÜN YAŞANAN HEYELAN NEDENİYLE ULAŞIMA KAPANAN BEŞİKDÜZÜ-ŞALPAZARI KARAYOLUNDAKİ YOL AÇMA ÇALIŞMALARI İLE İLGİLİ BİR AÇIKLAMA YAPTI.