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Hibe alan yatırımcıları hedef aldığı öne sürülen inşaat şebekesi

Erzurum merkezli Diriliş Spor Yapı'nın KKYDP ve TKDK hibe sahiplerinden ödeme alıp işleri yarıda bıraktığı, milyonlarca liralık kayıp iddia edildi.

GİRİŞ: 04 Ekim 2026 - 11:29

GÜNCELLEME: 04 Ekim 2026 - 11:41

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Hibe alan yatırımcıları hedef aldığı öne sürülen inşaat şebekesi

Erzurum merkezli iddia: projeler yarıda kaldı

Erzurum'da faaliyet gösterdiği belirtilen Diriliş Spor Yapı İnşaat Limited Şirketi ve bağlantılı kişiler hakkında, KKYDP ve TKDK kapsamındaki hibe desteği alan yatırımcıları inşaat vaadiyle mağdur ettikleri iddiasıyla suç duyurusunda bulunuldu. İddialara göre şirket, projelerin yalnızca yüzde 10-15'ini tamamladıktan sonra iş bedellerinin büyük bölümünü çek, senet veya nakit olarak tahsil edip çalışmaları yarıda bıraktı; farklı illerde de benzer mağduriyetler yaşandı.

suç duyurusu ve yürütülen soruşturma:

Erzurum Barosu avukatlarından Ahmet Topcu tarafından yapılan suç duyurusunda, şirket hakkında Türk Ceza Kanunu'nun 157-158 maddeleri (dolandırıcılık) ile 220. madde 4-5 kapsamında, birden fazla kişinin birlikte hareket ettiği iddiasıyla örgütlü suç şüphesiyle şikâyetçi olunduğu bildirildi. Başsavcılığın talimatıyla Karabük'te bazı adreslerde aramalar yapıldığı ve bir kısım çeklere el konulduğu kaydedildi; ancak bazı çeklere henüz ulaşılamadı.

Topcu, soruşturmanın devam ettiğini belirterek mağduriyetlerin giderilmesini talep ettiklerini, şüphelilerin ticari faaliyet kılıfı altında güven oluşturduklarını ve bazı fotoğraflarla bu izlenimi pekiştirdiklerini ifade etti. Topcu, 'adalet önünde hesap vereceklerini ve müvekkilimizin mağduriyetinin bağımsız yargımız tarafından giderileceğini düşünüyoruz' dedi.

mağdur anlatıları ve iddia edilen yöntemler:

Şirkete dolandırıcılık yapıldığı iddiasıyla başvuran Abdülbaki Beyoğlu, kendisine 2026 yılında TKDK tarafından yüzde 70 hibeli bir proje desteği çıktığını, şüphelilerin kendisine ulaşıp projeyi üstleneceklerini söylediklerini anlattı. Beyoğlu, 'Sözleşmeleri imzaladık. Bunlar işe hızlı başladı. İşin yüzde 10-15'ini yaptıktan sonra bizden işin tamamının bedelini gerek çek gerek nakitle aldı, ortadan kayboldular. Bir kısım çeklerimizi de bizim arabadan kendileri hırsızlık ederek çaldılar' ifadelerini kullandı.

Beyoğlu, elinde toplam yaklaşık 25 milyon lira değerinde çek, senet ve ödeme evrakı bulunduğunu, bunun yaklaşık 9,5-10 milyon liralık bölümünü geri alabildiğini, geriye kalan yaklaşık 15 milyon lira'nın ise kayıp olduğunu öne sürdü. Ayrıca bazı çeklerin araçtan çalındığını ve şüphelilerin geçmişte de sahte çek, ikiz çek gibi suçlara karışıp cezaevine girdiklerini tespit ettiğini söyledi.

Mağduriyetin sadece Erzurum ile sınırlı kalmadığı, Kütahya, Diyarbakır, Mardin, Elazığ, Ankara, Sinop gibi illerde de benzer yöntemle kişilerden ödeme alındığı iddia ediliyor. Beyoğlu, Sinop'ta bir kişinin 12 milyon lira (5,5 milyon lira çek ve 6,5 milyon lira nakit) alındığını anlattığını belirtti ve şüpheliler arasında adı geçenlerin Yüksel Eroğlu, oğlu Hamza Eroğlu ve muhasebeci olduğu ileri sürülen 'kod adı Kevser, adı Kezban Toprakçeken' olduğunu söyledi.

adil sürecin seyri ve beklentiler:

Olayla ilgili adli soruşturma devam ederken başlatılan hukuki süreçte el konulan belgeler, kayıp çeklerin bulunması ve mağdurların tazminat talepleri sürecin belirleyici unsurları olacak. Suç duyurusunda belirtilen usul iddiaları, soruşturmanın yönünü ve şüphelilere yöneltilen suçlamaların kapsamını etkileyecek.

Şikâyetçiler, hukuki takip ve savcılık işlemleriyle mağduriyetlerinin giderilmesini bekliyor; soruşturmanın sonuçları ve olası dava süreci kamuoyu ve mağdurlar açısından belirleyici olacak.

ABDÜLBAKİ BEYOĞLU

ABDÜLBAKİ BEYOĞLU

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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