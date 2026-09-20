Hıdırlık Kulesi'nde 2 bin yıllık tarihle müzik buluşması

Hıdırlık Kulesi'nde gün batımı konseri

Antalya Büyükşehir Belediyesi Bando ve Kent Orkestrası, tarihi Hıdırlık Kulesi'nin eşsiz manzarasında düzenlenen gün batımı konseri ile izleyicilere müzik dolu bir akşam sundu.

Kente yeniden kazandırılan, mimari, restorasyon ve koruma-onarım çalışmaları tamamlanan ve yaklaşık 2 bin yıllık geçmişe sahip Hıdırlık Kulesi, konser boyunca tarihi atmosferiyle dikkat çekti.

orkestra ve solist performansı

Şef Umut Özdiken yönetimindeki orkestrada, solist Elif Eda Saraçlar sahne alarak seslendirdiği eserlerle etkinliğe renk kattı. Orkestra tarafından icra edilen parçalar Hıdırlık Kulesi'nin taş dokusunda yankılandı.

izleyici ilgisi ve akşamın havası

Konseri izlemeye gelen yerli ve yabancı misafirler performansı beğeniyle takip etti; çevredeki izleyiciler zaman zaman eserlere eşlik ederek akşamı daha da sıcak bir atmosfere taşıdı.

Etkinlik, Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin kentin tarihi ve simge noktalarını kültür ve sanat programlarına dahil etme çabalarının somut bir örneğini oluşturdu.

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BANDO VE KENT ORKESTRASI, HIDIRLIK KULESİ'NİN TARİHİ ATMOSFERİNDE DÜZENLENEN 'GÜN BATIMI KONSERİ' İLE ANTALYALILARA MÜZİK DOLU BİR AKŞAM YAŞATTI.