Hıdırlık Kulesi'nde gün batımında orkestranın sesi tarihi taşlarla buluştu

tarihi kulede akdeniz manzarası eşliğinde konser:

Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından kent merkezinde yeniden işlevlendirilen Hıdırlık Kulesi, Antalyalılara bir kez daha kültür ve sanatla buluşma imkânı sundu. Mimari, restorasyon ve koruma-onarım çalışmaları tamamlanarak kente kazandırılan yapı, düzenlenen Gün Batımı Konseri ile tarihi atmosferini müzikle harmanladı.

Etkinliği gerçekleştiren Antalya Büyükşehir Belediyesi Bando ve Kent Orkestrası, akşamın kararmaya başladığı anda yükselen melodilerle Hıdırlık Kulesi’nin taş duvarlarında yankılandı. İzleyenler, Akdeniz manzarasını arka planda tutan konseri hem dinleyici hem de görsel bir deneyim olarak değerlendirdi.

orkestra, şef ve solistin performansı:

Şef Umut Özdiken yönetimindeki orkestrada solist olarak sahne alan Elif Eda Saraçlar’ın yorumları özellikle beğeni topladı. Orkestra tarafından seslendirilen eserler çevredeki izleyiciler tarafından ilgiyle karşılandı ve zaman zaman izleyicilerin eşlik ettiği anlar yaşandı.

Konser alanını dolduran yerli ve yabancı misafirler, Hıdırlık Kulesi’nin yaklaşık 2 bin yıllık geçmişinin yarattığı atmosferle müziğin birleşimini takdir etti. Etkinlik, hem kentin tarihine vurgu yaptı hem de kamusal alanlarda sanatın erişilebilirliğini güçlendirdi.

Belediyenin bu tür etkinlikleri, koruma-onarım çalışmalarıyla bütünleşen mekanların sadece koruma amaçlı değil, aynı zamanda toplumla paylaşılacak kültürel alanlar olduğunu gösteriyor. Hıdırlık Kulesi’ndeki gün batımı konseri, bu yaklaşımın somut bir örneği olarak kayda geçti.

2 bin yıllık atmosferde sanat ve manzara buluştu