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Hierapolis'te antik tiyatro kültürel diplomasiye sahne olacak: İtalya-Türkiye dostluk konseri

13 Ekim'de Hierapolis Antik Tiyatrosu'nda başlayacak 17. İtalyan Kültür Merkezi Arkeoloji Sempozyumu, İtalya-Türkiye dostluk konseriyle açılacak.

GİRİŞ: 09 Ekim 2026 - 15:58

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EDİTÖR: Hazal Tunç

Hierapolis'te antik tiyatro kültürel diplomasiye sahne olacak: İtalya-Türkiye dostluk konseri

Hierapolis'te antik tiyatro kültürel diplomasiye sahne olacak

17. İtalyan Kültür Merkezi Arkeoloji Sempozyumu, 13-14 Ekim 2026 tarihlerinde Denizli'de düzenlenecek ve açılış, tarihi Hierapolis Antik Tiyatrosu'nda yapılacak İtalya-Türkiye Dostluk Konseri ile gerçekleşecek. Etkinlik, İstanbul İtalyan Kültür Merkezi ile İtalya'nın Ankara Büyükelçiliği himayesinde hazırlanıyor.

konser programı ve katılımcılar:

13 Ekim Salı günü saat 21.30'da başlayacak konserde, uluslararası tanınırlığa sahip İtalyan kemancı Riccardo Zamuner hem orkestra şefi hem de solist olarak sahne alacak. Zamuner, İzmir Devlet Senfoni Orkestrası ile birlikte Delphin Alard ve Gioachino Rossini'nin eserlerinin yanı sıra Türk besteci Nevit Kodallı'nın Telli Turna adlı eserini de seslendirecek.

Konserin açılışı, İtalya Kültür Bakanı Alessandro Giuli, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve İtalya'nın Türkiye Büyükelçisi Giuseppe Manzo gibi siyaset, diplomasi ve akademi dünyasından çok sayıda davetlinin katılımıyla yapılacak. Etkinlik halka açık olarak iki ülke arasındaki kültürel dostluğu müzik aracılığıyla vurgulamayı amaçlıyor.

sempozyumun akademik gündemi:

Akademik oturumlar 14 Ekim Çarşamba günü Pamukkale Üniversitesi'nde düzenlenecek. "Keşifler, sonuçlar ve iş birliği: Araştırmanın sürekliliği ile gelişmişlik arasında Türkiye’deki İtalyan arkeoloji heyetleri" başlıklı oturumlar, Pamukkale Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Prof. Dr. İsmail Çetişli Konferans Salonu'nda gerçekleştirilecek.

Oturumlarda İtalyan arkeoloji heyetlerinin Türkiye'de yürüttüğü çalışmalar, elde edilen bilimsel keşifler ve iki ülke arasındaki akademik iş birliği ele alınacak; sempozyum, arkeoloji alanındaki süreklilik ve ortak projelerin ön plana çıktığı bir platform olmayı hedefliyor.

17. İTALYAN KÜLTÜR MERKEZİ ARKEOLOJİ SEMPOZYUMU, 13-14 EKİM 2026 TARİHLERİNDE DENİZLİ’DE...

17. İTALYAN KÜLTÜR MERKEZİ ARKEOLOJİ SEMPOZYUMU, 13-14 EKİM 2026 TARİHLERİNDE DENİZLİ’DE DÜZENLENECEK. SEMPOZYUM KAPSAMINDA 13 EKİM SALI AKŞAMI HİERAPOLİS ANTİK TİYATROSU’NDA İTALYA-TÜRKİYE DOSTLUK KONSERİ’DE GERÇEKLEŞTİRİLECEK.

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

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