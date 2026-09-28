Hierapolis'te ilahilerle ruhani bir akşam

hierapolis'te manevi buluşma:

Denizli’nin Pamukkale ilçesinde düzenlenen manevi programda Celal Karatüre ve ekibi, binlerce yıllık Hierapolis Antik Tiyatrosu’nda ilahi seslendirdi. Etkinlik, 27 Eylül Pazar günü öğle namazının ardından Müftü Ahmet Hulusi Efendi (Külliye) Camii’nde başlayan programla başladı ve katılımcılar tarihi mekâna geçerek burada bir araya geldi.

programın akışı:

Pamukkale İlçe Müftüsü Muhammet Çörekçi öncülüğündeki organizasyonda, Celal Karatüre ile birlikte Hasan Koşucu ve İsa Pınar sahne aldı. Üç sanatçı, tarihi tiyatronun akustiğinde "Ben Bu Amellerim İle Giremem O Cennetine" ilahisini seslendirerek katılımcılara derin ve sakin anlar yaşattı. Programın dizaynı, namaz sonrası başlayan ritmle uyumlu şekilde ilerledi ve dinleyiciler ilahileri dikkatle takip etti.

katılımcıların tepkisi ve mesajlar:

Antik tiyatronun atmosferi, ilahilerin verdiği manevi yoğunluğu artırdı; dinleyiciler etkinliği ilgiyle takip etti ve etkinlik boyunca birlik, huzur ve muhabbet duyguları ön plana çıktı. İlçe Müftüsü Çörekçi, sahne alan sanatçılara katkılarından dolayı teşekkür edip programın bu tür tarihi mekânlarda sürmesinin önemine vurgu yaptı.

Etkinlik, hem mekanın kültürel dokusunu hem de ilahilerin birleştirici gücünü ön plana çıkararak katılımcılara farklı ve anlamlı bir deneyim sundu. Hierapolis’in tarihi atmosferinde gerçekleştirilen bu tür programlar, yerel topluluklarda manevi bağlantıları güçlendiren adımlar olarak değerlendirildi.

CELAL KARATÜRE’DEN HİERAPOLİS’İN TARİHİ ATMOSFERİNDE İLAHİ DİNLETİSİ