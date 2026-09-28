Dolar 48,9775 +0,13%
Euro 55,8054 +0,11%
Bist 12.538,79 -2,80%
Altın Gram 6.595,63 -3,07%
EUR/USD 1,1388 -0,05%
Brent Petrol 99,47 +2,08%
--°

Hierapolis'te ilahilerle ruhani bir akşam

Pamukkale İlçe Müftülüğü'nün 27 Eylül programında Celal Karatüre, Hasan Koşucu ve İsa Pınar Hierapolis Antik Tiyatrosu'nda ilahilerle huzur ve birlik sundu.

GİRİŞ: 28 Eylül 2026 - 09:50

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Hazal Tunç

Hierapolis'te ilahilerle ruhani bir akşam

hierapolis'te manevi buluşma:

Denizli’nin Pamukkale ilçesinde düzenlenen manevi programda Celal Karatüre ve ekibi, binlerce yıllık Hierapolis Antik Tiyatrosu’nda ilahi seslendirdi. Etkinlik, 27 Eylül Pazar günü öğle namazının ardından Müftü Ahmet Hulusi Efendi (Külliye) Camii’nde başlayan programla başladı ve katılımcılar tarihi mekâna geçerek burada bir araya geldi.

programın akışı:

Pamukkale İlçe Müftüsü Muhammet Çörekçi öncülüğündeki organizasyonda, Celal Karatüre ile birlikte Hasan Koşucu ve İsa Pınar sahne aldı. Üç sanatçı, tarihi tiyatronun akustiğinde "Ben Bu Amellerim İle Giremem O Cennetine" ilahisini seslendirerek katılımcılara derin ve sakin anlar yaşattı. Programın dizaynı, namaz sonrası başlayan ritmle uyumlu şekilde ilerledi ve dinleyiciler ilahileri dikkatle takip etti.

katılımcıların tepkisi ve mesajlar:

Antik tiyatronun atmosferi, ilahilerin verdiği manevi yoğunluğu artırdı; dinleyiciler etkinliği ilgiyle takip etti ve etkinlik boyunca birlik, huzur ve muhabbet duyguları ön plana çıktı. İlçe Müftüsü Çörekçi, sahne alan sanatçılara katkılarından dolayı teşekkür edip programın bu tür tarihi mekânlarda sürmesinin önemine vurgu yaptı.

Etkinlik, hem mekanın kültürel dokusunu hem de ilahilerin birleştirici gücünü ön plana çıkararak katılımcılara farklı ve anlamlı bir deneyim sundu. Hierapolis’in tarihi atmosferinde gerçekleştirilen bu tür programlar, yerel topluluklarda manevi bağlantıları güçlendiren adımlar olarak değerlendirildi.

CELAL KARATÜRE’DEN HİERAPOLİS’İN TARİHİ ATMOSFERİNDE İLAHİ DİNLETİSİ

CELAL KARATÜRE’DEN HİERAPOLİS’İN TARİHİ ATMOSFERİNDE İLAHİ DİNLETİSİ

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Karacasu'da asırlık yöntemlerle üzümler pekmeze dönüşüyor
images

Birecik'te kelaynak, patlıcan ve fıstıkla lezzet şöleni
images

Sarıkaya'da ecdadın yadigârı cami onarım için yıllardır bekliyor
images

Akdeniz'in derinlerinden antik lüks sofra takımları çıktı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Bolvadin'de Damlalı Dede mesire alanı ihmalle harabeye döndü

Parklara yeni nesil kauçuk zeminle güvenli adım

Feke kitap günleri öğrencileri ve halkı üç gün boyunca kitapla buluşturdu

Araban ovasında yaban domuzu sürüleri çiftçileri uyarıyor

TREND HABERLER

Erdoğan türkevi'nden ayrıldı: Türkiye Amerika. 100. Yılı Programı için yola çıktı

Erdoğan'dan Türkevi'nde düşünce kuruluşlarıyla diyalog vurgusu

Bafra'da tarım işletmesinde çıkan saman deposu yangını 16 saatte kontrol altına alındı

Manhattan'da binlerce kişi Netanyahu'ya tepkisini yürüyüşle gösterdi

Malatya'da yeni eğitim döneminde öğrenci ve veli bilinci yükseltiliyor

Türkan Şoray Tekirdağ sofrasında yöresel tatları keşfetti

türkiye halı sektörünün zirve buluşması: ihracatta rekorlar ve dijital dönüşüm çağrısı

Kahtalı Mıçe'yi anma: ses ve miras mezar başında yad edildi